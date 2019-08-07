Вокал плюс театр: в Нолинске прошёл фестиваль «Голубой шар»

Нолинск встречал известных киногероев. Там прошел юбилейный, уже десятый по счету, Межрегиональный фестиваль актерской песни «Шар голубой».На три дня из тихого и провинциального Нолинск превращается в шумный, яркий и по-настоящему праздничный город. Раз в год здесь, на родине нашего знаменитого земляка Бориса Чиркова, с размахом проводят фестиваль актерской песни.В Нолинске прошли детские и юношеские годы будущего народного артиста СССР Бориса Чиркова, известного по ролям во многих советских фильмах. Именно он еще много лет назад исполнил всенародно любимый романс, ставший визитной карточкой фестиваля.Фестиваль актерской песни не случайно называется "Шар голубой", в Нолинске он проводится уже 10ый раз и за эти годы получил статус межрегионального. Театрализованное шествие, участниками которого становятся отнюдь не профессиональные актеры, можно смело назвать одним из самых ярких событий фестиваля.У команда Нолинской ЦРБ - звездный час, сегодня они сменили белые халаты на яркие костюмы. Отрывок из мюзикла "Летучий корабль" репетировали две недели, с волнением на сцене дебютанты фестиваля справились в два счета, сложным показалось другое.К подбору костюмов и декораций не менее ответственно подошли участники и другой команды - Кырчанского Дома культуры. Они презентовали зрителям отрывок из мюзикла "Карнавальная ночь". К фестивалю команда готовилась три месяца, знала, что конкуренция будет не слабая. В итоге сельский "креатив" публика оценила по достоинству.Сильный ливень, который накрыл Нолинск в самый разгар веселья, не омрачил праздничного настроения и не разогнал благодарных зрителей по домам. Этого фестиваля местные жители ждут целый год, поэтому капризы погоды им нипочём.Борис Минчаков примерил на себя роль известного комедийного персонажа из кинофильма "Свадьба в Малиновке". Он приехал из деревни Стулово Слободского района и не побоялся выйти на одну сцену с весьма именитыми коллективами, в том числе и гостями из Московской области.Фестиваль - это возможность не только показать себя, но и повысить свое профессиональное мастерство, побывать на мастер-классах от ведущих деятелей культуры. В числе которых и Людмила Чиркова - дочь нашего именитого земляка, доцент кафедры актёрского мастерства ВГИК.