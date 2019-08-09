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Элина из «BANDA ILL»: кировчанка в команде мировых чемпионов хип-хопа

Элина из «BANDA ILL»: кировчанка в команде мировых чемпионов хип-хопа

Сегодня, 15:21
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Анастасия Елсукова

Россияне победили на мировом чемпионате по хип-хопу в США. Это танцевальный коллектив из Петербурга «BANDA ILL». И в его составе уроженка Кирова Элина Кнутова.

Тысячи соперников со всего мира: своих представителей на престижный танцевальный конкурс World Hip Hop Dance Championship отправили 50 стран. Соревнования хорошо известны в мире стрит-дэнса. Чтобы попасть на них, нужно пройти строгий национальный отбор.

На этих кадрах - одна из пяти российских команд. «BANDA ILL» представляет город на Неве, среди её участников и наша землячка, уроженка Кирова 15-летняя Элина Кнутова.

ЭЛИНА КНУТОВА, УЧАСТНИЦА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP:
«Абсолютно все лето мы репетировали, каждый день по 6 часов мы трудились, доводили номер до совершенства».

Танцевальная группа из Петербурга взяла золото чемпионата среди взрослых команд. В главной категории россияне достигли такого успеха впервые за 13 лет.

ЭЛИНА КНУТОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP:
«Побежали на сцену со слезами на глазах, мы несемся, встаем на пьедестал, нам надевают эти тяжелые золотые медали. Вот они такие модные танцы танцуют, хип-хоп у них, красиво очень, все синхронно».

Бабушка Элины - участницы команды-победителя - живет в Кирове, работает на рынке. Елена Михайловна внучкой очень гордится, а сегодня делится с коллегами такой важной для неё новостью.

ЕЛЕНА КНУТОВА, БАБУШКА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP:
-Я очень горжусь и считаю, что она у нас самая красивая, самая замечательная. Всегда мы смотрим фото, видео, и в курсе всех событий.
- В терминах ориентируетесь в некоторых?
- В некоторых, танцевальных. Да. Вакинг, например. Всё, что ее касается, этим я интересуюсь.

Бабушка с внучкой постоянно на связи - общаются в соцсетях. В Киров Элина приезжает, но очень редко - из-за плотного графика тренировок и учебы.

Элина из «BANDA ILL»: кировчанка в команде мировых чемпионов хип-хопа

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