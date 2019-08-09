Элина из «BANDA ILL»: кировчанка в команде мировых чемпионов хип-хопа

Россияне победили на мировом чемпионате по хип-хопу в США. Это танцевальный коллектив из Петербурга «BANDA ILL». И в его составе уроженка Кирова Элина Кнутова.Тысячи соперников со всего мира: своих представителей на престижный танцевальный конкурс World Hip Hop Dance Championship отправили 50 стран. Соревнования хорошо известны в мире стрит-дэнса. Чтобы попасть на них, нужно пройти строгий национальный отбор.На этих кадрах - одна из пяти российских команд. «BANDA ILL» представляет город на Неве, среди её участников и наша землячка, уроженка Кирова 15-летняя Элина Кнутова.Танцевальная группа из Петербурга взяла золото чемпионата среди взрослых команд. В главной категории россияне достигли такого успеха впервые за 13 лет.Бабушка Элины - участницы команды-победителя - живет в Кирове, работает на рынке. Елена Михайловна внучкой очень гордится, а сегодня делится с коллегами такой важной для неё новостью.Бабушка с внучкой постоянно на связи - общаются в соцсетях. В Киров Элина приезжает, но очень редко - из-за плотного графика тренировок и учебы.