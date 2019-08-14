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Выставка лоскутного шитья проходит в Диораме

Выставка лоскутного шитья проходит в Диораме

Сегодня, 11:52
212
Альбина Самигуллина

В Диораме открылась выставка лоскутного шитья «В весёлом мире пёстрых лоскутков». Одной из первых экспозицию оценила наша съемочная группа.

Заходя в выставочный зал, взгляд сразу же цепляют чёрные лаконичные платья с изображениями, которые связаны с нашим городом: где-то дымковская игрушка, где-то музей имени Васнецовых. Самое интересное, что все работы выполнены вручную в технике текстильной аппликации.

ВИКТОРИЯ СИМОНОВА, МАСТЕРИЦА:
«Идея сделать работы, посвящённые Вятке, возникла потому, что, насколько я знаю, в Кирове у нас больше никто этим не занимается. Было поэтому интересно поработать. Кроме этого, художник я не профессиональный, работать с такой темой очень трудно, поэтому было ещё более интереснее».

Так родилась целая коллекция под названием «Путешествие по Вятке», в прошлом году она участвовала в международном фестивале этномоды в Санкт-Петербурге. Мастерица рассказывает, что люди, видевшие коллекцию на подиуме, говорили: девушки-манекенщицы, конечно, красивые, но их не видно из-за самих платьев.

ВИКТОРИЯ СИМОНОВА, МАСТЕРИЦА:
«Кроме этого, на выставке есть панно, посвящённые картинам известных художников: Васнецов, Карл Брюллов... Попытка сделать Джоконду в технике боро, такая очень интересная техника».

Осматривая выставку дальше можно познакомиться с работами Галины Балахничевой. Мастерица увлечена лоскутным шитьем неполных 10 лет, но уже освоила множество техник.

ГАЛИНА БАЛАХНИЧЕВА, МАСТЕРИЦА:
«Ой, это невозможно так сказать, как не бывает у матери самого любимого ребёнка, так и нет такого, потому что нравится всё, стараемся делать в разных техниках, потому что это интересно узнавать что-то новое и творить в новом ключе».

Самое необычное в коллекции Галины Геннадьевны - это предметы и костюмы, выполненные в технике оригами. Мастерица уже сбилась со счёту - сколько сделано работ, но на выставке представила 67 наименований - от коллекции нарядов, пледов до игрушек, выполненных в разных стилях и техниках. На этом обе мастерицы не собираются останавливаться, ведь техник лоскутного шитья насчитывается более тысячи.

Выставка лоскутного шитья проходит в Диораме

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