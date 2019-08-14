Выставка лоскутного шитья проходит в Диораме

В Диораме открылась выставка лоскутного шитья «В весёлом мире пёстрых лоскутков». Одной из первых экспозицию оценила наша съемочная группа.Заходя в выставочный зал, взгляд сразу же цепляют чёрные лаконичные платья с изображениями, которые связаны с нашим городом: где-то дымковская игрушка, где-то музей имени Васнецовых. Самое интересное, что все работы выполнены вручную в технике текстильной аппликации.Так родилась целая коллекция под названием «Путешествие по Вятке», в прошлом году она участвовала в международном фестивале этномоды в Санкт-Петербурге. Мастерица рассказывает, что люди, видевшие коллекцию на подиуме, говорили: девушки-манекенщицы, конечно, красивые, но их не видно из-за самих платьев.Осматривая выставку дальше можно познакомиться с работами Галины Балахничевой. Мастерица увлечена лоскутным шитьем неполных 10 лет, но уже освоила множество техник.Самое необычное в коллекции Галины Геннадьевны - это предметы и костюмы, выполненные в технике оригами. Мастерица уже сбилась со счёту - сколько сделано работ, но на выставке представила 67 наименований - от коллекции нарядов, пледов до игрушек, выполненных в разных стилях и техниках. На этом обе мастерицы не собираются останавливаться, ведь техник лоскутного шитья насчитывается более тысячи.