«Этика пыли» - в Кирове проходит необычная выставка

С необычным выставочным проектом «Этика пыли» сегодня могут познакомиться кировчане. Это инсталляции, картины, видео-арт и работы в технике ассамбляж.Дарья Гредина представила несколько своих работ. Одна из них – «Целофановый танец». Вторая - «Секретики» - отсылает к семейной истории и личным воспоминаниям. Так дети закапывали в землю свои «сокровища», и показывали тайники самым близким друзьям. Ещё одна инсталляция - «Кокон» - отсылка к домам, невзрачным снаружи, но наполненным жизнью. Как и обычный кусок полиэтилена, поразивший художницу.Выставочный проект организаторы назвали "Этика пыли". Она существует независимо от нас, и выступает здесь как метафора реальности, свидетельство течения времени и напоминание о том, что мы склонны забывать или не замечать. Пустые картинные рамы тоже несут в себе следы памяти. Как и работы в технике ассамбляж. Еще один эксперимент - фототрафарет. Борис Двинянинов увлекался стрит-артом и фотографией, гуляя по промзонам и окраинам, решил совместить всё это. Получилась серия "Урбан-сюит".Добавим, что волонтеры-медиаторы на выставке "Этика пыли" помогут изменить отношение к современному искусству, открытому для разнообразных интерпретаций.