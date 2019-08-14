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«Этика пыли» - в Кирове проходит необычная выставка

«Этика пыли» - в Кирове проходит необычная выставка

Сегодня, 11:33
192
Валентина Палкина

С необычным выставочным проектом «Этика пыли» сегодня могут познакомиться кировчане. Это инсталляции, картины, видео-арт и работы в технике ассамбляж.

Дарья Гредина представила несколько своих работ. Одна из них – «Целофановый танец». Вторая - «Секретики» - отсылает к семейной истории и личным воспоминаниям. Так дети закапывали в землю свои «сокровища», и показывали тайники самым близким друзьям. Ещё одна инсталляция - «Кокон» - отсылка к домам, невзрачным снаружи, но наполненным жизнью. Как и обычный кусок полиэтилена, поразивший художницу.

ДАРЬЯ ГРЕДИНА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Когда я увидела его в третий раз, и уже через достаточный промежуток, я просто достала телефон и записала, это было очень красиво, и мне захотелось, чтобы и другие это тоже увидели».

ДАРЬЯ ГРЕДИНА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Самый кульминационный момент, когда он вылетает на проезжую часть, он кружится, и машины едут, и ни одна его не цепляет, и он снова оттуда улетает».

Выставочный проект организаторы назвали "Этика пыли". Она существует независимо от нас, и выступает здесь как метафора реальности, свидетельство течения времени и напоминание о том, что мы склонны забывать или не замечать. Пустые картинные рамы тоже несут в себе следы памяти. Как и работы в технике ассамбляж. Еще один эксперимент - фототрафарет. Борис Двинянинов увлекался стрит-артом и фотографией, гуляя по промзонам и окраинам, решил совместить всё это. Получилась серия "Урбан-сюит".

БОРИС ДВИНЯНИНОВ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:
«Вся выставка выстроена так, что входишь - видишь остатки гостиной, конструкции, потом переходишь в зал, видишь пейзажи, наружное, уже ближе к нашему времени, у нас с Дашей тут получилась композиция, приметы времени нашего».

Добавим, что волонтеры-медиаторы на выставке "Этика пыли" помогут изменить отношение к современному искусству, открытому для разнообразных интерпретаций.

«Этика пыли» - в Кирове проходит необычная выставка

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