В Мурашах планируют возродить кинотеатр

Грант Российского фонда кино позволит в Мурашах возродить кинотеатр. Кино на большом экране в городе не видели больше 25 лет.В прежние годы в Мурашах было два кинозала. Один в Доме культуры Железнодорожников, ныне ЦКД "Феникс", второй в кинотеатре «Восход». С началом 90-х, кино на большом экране показывать перестали, а здание бывшего кинотеатра пришло в полный упадок. Но многие прекрасно помнят, как ходили сюда на советские и индийские фильмы.Старые кинопроекторы сейчас хранятся в музее. Интерес вызывает киноустановка «Украина -4», одна из первых в СССР полуподвижных киноустановок, которая воспроизводила не только кинопленку, но и магнитную ленту с фонограммой. На «Украине-4» смотрели кино в колхозах, где не было своих кинотеатров - установку можно было перевести, хотя масса все равно была внушительная - в собранном виде около 100 кг.Но в 90-е кинотеатры закрылись, а вместо них появились видеосалоны с низкопробными американскими ужастиками и фильмами, а потом и они закрылись. Сейчас люди смотрят кино в Интернете или ездят в Киров. Но вот кинематограф возвращается. Мураши получат современный кинозал по гранту «Российского фонда кино». Задумку удалось осуществить при помощи мурашинского управления культуры. Именно там написали письмо министру культуры России Владимиру Мединскому, и тот поддержал проект нового кинозала.Программа развития регионального кинопоказа будет действовать в стране как минимум до 2021 года. Уже сегодня по всей стране работают до 500 кинотеатров в малых городах, их число планируется увеличить до 1200.По условиям договора, в прокате кинотеатра необходимо поддерживать минимум 50% долю российского кино. Новый кинозал откроется уже в ноябре.