Прямой эфир
16 авг 17:06 История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение. 15 авг 22:11 В Кирове мать призналась в убийстве 2-летнего ребенка. 16 авг 11:17 В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла. 15 авг 09:50 Трагедия на улице Дружбы 14 авг 14:41 В Опарино строят новый детский сад на 100 мест 14 авг 17:16 Супруги из Опаринского района победили в конкурсе «Семья года» 14 авг 14:45 Кировчане отмечают Медовый Спас 14 авг 17:09 В Кирове продолжается ремонт придомовых территорий. 15 авг 17:14 В Слободском и Омутнинске проведут рекультивацию свалок 15 авг 11:40 Узнать о работе правоохранителей: МВД провело акцию для детей
$
66,78
73,98
20 августа 22:31
20 авг 17:36 Развивать экономику и культуру приехала в Киров делегация из Санкт-Петербурга 20 авг 17:04 По путепроводу в Чистые пруды будут курсировать два автобусных маршрута. 20 авг 15:20 В Мурашах планируют возродить кинотеатр 20 авг 15:11 Тротуар на Комсомольской нуждается в ремонте. 20 авг 14:55 В Кирове в работе системы электронного проездного произошел сбой. 20 авг 11:47 В Кирове состоялся первый межрегиональный чемпионат по скандинавской ходьбе. 20 авг 11:42 Без элементарных удобств: в сложных условиях проживает семья кировских инвалидов 20 авг 11:33 «Этика пыли» - в Кирове проходит необычная выставка 20 авг 11:28 В России ужесточили наказание за непропуск «скорой» 19 авг 17:57 В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии.
В Мурашах планируют возродить кинотеатр

В Мурашах планируют возродить кинотеатр

Сегодня, 15:20
185
Иван Швецов

Грант Российского фонда кино позволит в Мурашах возродить кинотеатр. Кино на большом экране в городе не видели больше 25 лет.

В прежние годы в Мурашах было два кинозала. Один в Доме культуры Железнодорожников, ныне ЦКД "Феникс", второй в кинотеатре «Восход». С началом 90-х, кино на большом экране показывать перестали, а здание бывшего кинотеатра пришло в полный упадок. Но многие прекрасно помнят, как ходили сюда на советские и индийские фильмы.

- Очень хорошо помню этот кинотеатр. Только хорошие воспоминания. Сейчас у всех есть компьютеры. Но вот старое поколение с удовольствием бы посмотрели ретро-фильмы на большом экране.

Старые кинопроекторы сейчас хранятся в музее. Интерес вызывает киноустановка «Украина -4», одна из первых в СССР полуподвижных киноустановок, которая воспроизводила не только кинопленку, но и магнитную ленту с фонограммой. На «Украине-4» смотрели кино в колхозах, где не было своих кинотеатров - установку можно было перевести, хотя масса все равно была внушительная - в собранном виде около 100 кг.

ВАСИЛИЙ ШЕЙНИН, МЕТОДИСТ МУРАШИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В основном - это была стационарная аппаратура, помимо этого передвижные кинобудки, передвижные кинопроекторы. Это 50-60-70 года».

Но в 90-е кинотеатры закрылись, а вместо них появились видеосалоны с низкопробными американскими ужастиками и фильмами, а потом и они закрылись. Сейчас люди смотрят кино в Интернете или ездят в Киров. Но вот кинематограф возвращается. Мураши получат современный кинозал по гранту «Российского фонда кино». Задумку удалось осуществить при помощи мурашинского управления культуры. Именно там написали письмо министру культуры России Владимиру Мединскому, и тот поддержал проект нового кинозала.

АЛЕКСЕЙ РОСТОВ, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ МАУ ЦКД "ФЕНИКС":
«Оборудование будет стоять самое современное: проектор, сабвуфер, система "звук вокруг"».

Программа развития регионального кинопоказа будет действовать в стране как минимум до 2021 года. Уже сегодня по всей стране работают до 500 кинотеатров в малых городах, их число планируется увеличить до 1200.

По условиям договора, в прокате кинотеатра необходимо поддерживать минимум 50% долю российского кино. Новый кинозал откроется уже в ноябре.

В Мурашах планируют возродить кинотеатр

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама