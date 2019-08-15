Благодаря этнокультурным экспедициям кировчане стали лучшими на фолк-фестивале

Ансамбль "Солобода" стал обладателем Гран-при второго межрегионального молодежного этно-культурного фестиваля "Койдыс", прошедшего в Республике Коми.Секрет их творчества - всё должно быть с большой любовью. Даже песни - о любви, как, например эта. Результат говорит сам за себя. Их коллектив в очередной раз лучший среди лучших.Из Пермского края, Архансгельской области, Чувашии и Марий Эл. Веселые наигрыши, озорные плясовые, хороводные, игровые и, конечно, танцы. Кировчане удивляли своим уникальным собранным материалом из ежегодных экспедиций в районы Кировской области.Песни разных народов на разных языках - соревноваться было сложно, но от этого не менее интересно. Фестиваль "Койдыс" - в переводе "Семена". Символ фестиваля одуванчик, где каждый участник - уникальный носитель той самой удивительной этнокультуры.