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Благодаря этнокультурным экспедициям кировчане стали лучшими на фолк-фестивале

Благодаря этнокультурным экспедициям кировчане стали лучшими на фолк-фестивале

Сегодня, 17:13
30
Карина Алоян

Ансамбль "Солобода" стал обладателем Гран-при второго межрегионального молодежного этно-культурного фестиваля "Койдыс", прошедшего в Республике Коми.

Секрет их творчества - всё должно быть с большой любовью. Даже песни - о любви, как, например эта. Результат говорит сам за себя. Их коллектив в очередной раз лучший среди лучших.

ВЛАДИМИР ХОЛМАНСКИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ "СЛОБОДА":
«Для нас довольно таки престижный конкурс, потому что коллективы приезжают примерно одного уровня. И соревноваться, и показать свое творчество было для нас престижно. И получить огромную массу впечатлений, пообщаться с другими коллективами».

Из Пермского края, Архансгельской области, Чувашии и Марий Эл. Веселые наигрыши, озорные плясовые, хороводные, игровые и, конечно, танцы. Кировчане удивляли своим уникальным собранным материалом из ежегодных экспедиций в районы Кировской области.

ИРИНА ХОЛМАНСКИХ, ХОРМЕЙСТЕР ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ "СЛОБОДА", ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:
«С каждым годом становится все сложнее собирать эти песни подлинные в старинном традиционном звучании, пляски, наигрыши. И мы пытаемся зафиксировать, что осталось, и транслировать дальше. Чтобы люди видели, слышали, что бывало у нас. Чем жила и как пела Вятка».

Песни разных народов на разных языках - соревноваться было сложно, но от этого не менее интересно. Фестиваль "Койдыс" - в переводе "Семена". Символ фестиваля одуванчик, где каждый участник - уникальный носитель той самой удивительной этнокультуры.

Благодаря этнокультурным экспедициям кировчане стали лучшими на фолк-фестивале

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