Такого Пикассо вы не видели: кировский Драмтеатр готовит премьеру

В Драмтеатре приступили к работе над новым спектаклем при финансовой поддержке российского Министерства культуры. Грант на постановку кировская драма получила впервые.Два месяца до премьеры - работа идёт полным ходом. Такого Пикассо, кажется, еще не видели. Режиссёр Захар Пантелеев в костюмерной театра сегодня раскрывает секреты и показывает чуть больше, чем можно увидеть простому зрителю.Яркие костюмы, но без странностей. А еще здесь не прослеживается такой излюбленный Пикассо кубизм. Казалось бы, они неотделимы. Эта постановка и про гения живописи, и, в какой-то степени, про нас самих.Летающие подрамники, действие в поворотном круге сцены. Самое главное, что всё будет, признаётся режиссёр, честно и по-настоящему. От читки к эскизу и, наконец, к самому спектаклю. "Пикассо" по пьесе Олега Богаева кировчане увидят благодаря финансовой поддержке Министерства культуры РФ - первые в России.Спектакль, полный безумия и красоты. Как попытка автора разобраться в себе и поговорить со зрителем о смысле творчества в целом через гения живописи. Это новая версия Пикассо - таким его еще не видели.