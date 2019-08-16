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Такого Пикассо вы не видели: кировский Драмтеатр готовит премьеру

Такого Пикассо вы не видели: кировский Драмтеатр готовит премьеру

Вчера, 11:53
261
Карина Алоян

В Драмтеатре приступили к работе над новым спектаклем при финансовой поддержке российского Министерства культуры. Грант на постановку кировская драма получила впервые.

- Вот белая ткань. Это костюм Жаклин. Она Смерть. Ну, как смерть. Жена Пикассо. Он называл её Смерть.

Два месяца до премьеры - работа идёт полным ходом. Такого Пикассо, кажется, еще не видели. Режиссёр Захар Пантелеев в костюмерной театра сегодня раскрывает секреты и показывает чуть больше, чем можно увидеть простому зрителю.

ЗАХАР ПАНТЕЛЕЕВ, РЕЖИССЁР:
«У некоторых артистов костюмы первого акта будут отличаться. Не просто так, что захотелось. В этом будет тайный смысл».

Яркие костюмы, но без странностей. А еще здесь не прослеживается такой излюбленный Пикассо кубизм. Казалось бы, они неотделимы. Эта постановка и про гения живописи, и, в какой-то степени, про нас самих.

ЗАХАР ПАНТЕЛЕЕВ, РЕЖИССЁР:
«Любой театр, спектакль - он должен быть для зрителя близок. Конечно, здесь Пикассо - в каждом из нас. Да, вся сцена - это будут холсты. Они будут висеть, стоять, на колесиках двигаться. Будут поворачиваться. Статичные будут».

Летающие подрамники, действие в поворотном круге сцены. Самое главное, что всё будет, признаётся режиссёр, честно и по-настоящему. От читки к эскизу и, наконец, к самому спектаклю. "Пикассо" по пьесе Олега Богаева кировчане увидят благодаря финансовой поддержке Министерства культуры РФ - первые в России.

ЗАХАР ПАНТЕЛЕЕВ, РЕЖИССЁР:
«Мы с Евгением Юрьевичем писали грант в министерство РФ на эту пьесу и выиграли его. Министерство обеспечивает нам эту постановку».

Спектакль, полный безумия и красоты. Как попытка автора разобраться в себе и поговорить со зрителем о смысле творчества в целом через гения живописи. Это новая версия Пикассо - таким его еще не видели.

Такого Пикассо вы не видели: кировский Драмтеатр готовит премьеру

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