В Дни романтики в Кирове расскажут пять историй о любви

В Кирове начались традиционные августовские Дни романтики, приуроченные ко Дню рождения нашего земляка, писателя Александра Грина.Атмосфера романтики особенно чувствуется в эти дни в музее Грина. Специально к Дню рождения писателя в музее решили провести серию вечеров, которые называются: 5 историй о любви. Встречи с писателями, поэтами, концерты бардовской песни и даже спектакли - что только не ждет в эти дни гостей музея. Ну и конечно, к началу Дней романтики, сотрудники решили обновить экспозицию.Специально к началу Дней романтики в Киров приехал и писатель Альберт Лиханов, он поприветствовал гостей музея, и внес особенную ноту в атмосферу праздника.В «Герценке» праздник чувствуется на каждом этаже, в каждом отделе и даже на улице проходит традиционный августовский конкурс рисунков мелками на асфальте под названием «Верь в мечту». Рисунки порой получаются довольно неожиданные.А в библиотеке можно попробовать свои силы в удивительном конкурсе: угадать по иллюстрациям к произведениям мировой литературы книгу и автора.Добавим, что кульминацией "Дней романтики" как всегда станет вручение литературной премии имени Александра Грина. Есть информация, что в этом году лауреатом стал кировский писатель. Его имя будет озвучено 23 августа.