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В Дни романтики в Кирове расскажут пять историй о любви

В Дни романтики в Кирове расскажут пять историй о любви

Вчера, 12:38
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Иван Швецов

В Кирове начались традиционные августовские Дни романтики, приуроченные ко Дню рождения нашего земляка, писателя Александра Грина.

- Ты его дождись, алый парусник, Ассоль!

Атмосфера романтики особенно чувствуется в эти дни в музее Грина. Специально к Дню рождения писателя в музее решили провести серию вечеров, которые называются: 5 историй о любви. Встречи с писателями, поэтами, концерты бардовской песни и даже спектакли - что только не ждет в эти дни гостей музея. Ну и конечно, к началу Дней романтики, сотрудники решили обновить экспозицию.

НАТАЛЬЯ КУЗНИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ МУЗЕЯ А. ГРИНА:
«Мы находимся с вами в Феодосийском зале. В 1924 году Грин приехал в Феодосию и здесь начался его Крымский период жизни. Здесь он написал свои самые лучшие романы».

Специально к началу Дней романтики в Киров приехал и писатель Альберт Лиханов, он поприветствовал гостей музея, и внес особенную ноту в атмосферу праздника.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Давайте передадим это понятие "романтика" новым поколениям, они наивны, они верят в лучшее. Мы тоже верили, и тоже ждали и даже чего-то дождались, то жизнь сильнее романтики».

В «Герценке» праздник чувствуется на каждом этаже, в каждом отделе и даже на улице проходит традиционный августовский конкурс рисунков мелками на асфальте под названием «Верь в мечту». Рисунки порой получаются довольно неожиданные.

- Вот парень, он любит девушку, а она его - нет. Несчастная любовь.

А в библиотеке можно попробовать свои силы в удивительном конкурсе: угадать по иллюстрациям к произведениям мировой литературы книгу и автора.

ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«День романтики связан, прежде всего, с литературой. Только в ней люди могут найти какое-то утешение в наш безумный век. Увидеть иллюстрации книг, любимых с детства. И надо видеть реакцию людей, которые видят знакомых персонажей!»

Добавим, что кульминацией "Дней романтики" как всегда станет вручение литературной премии имени Александра Грина. Есть информация, что в этом году лауреатом стал кировский писатель. Его имя будет озвучено 23 августа.

В Дни романтики в Кирове расскажут пять историй о любви

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