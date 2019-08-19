Лауреатом премии Грина стал писатель о юношестве Владимир Морозов

Талантливый писатель и человек, которому не чуждо сострадание. В Кирове назвали нового лауреата литературной премии имени Александра Грина. Она присуждается за произведения, посвященные детям и юношеству, либо созвучные идеям творчества известного писателя-романтика.В библиотеке, которая носит имя известного писателя-романтика, собрался весь свет культурной жизни Вятки. Здесь, по традиции в день рождения Александра Грина, вручают премию его имени - новому, уже 22 по счету, лауреату.Поздравления принимает Владимир Морозов - наш земляк, чьи произведения буквально пропитаны любовью и бережным отношением к природе. Сегодня он рассуждает на тему того, что в хорошей книге самое главное.Большинство произведений Владимира Морозова посвящены детям и юношеству. Ему это близко и интересно. Как и первому лауреату премии, нашему знаменитому земляку, председателю Российского Детского фонда Альберту Лиханову. Сегодня он тоже в зале. По секрету рассказывает о том, как Владимир Морозов, зная о премии, но еще не получив ее, идёт в банк и перечисляет 20 тысяч рублей иркутским детям, которых сейчас всей страной собирают в школу.Не только талантливый писатель, но и Человек с большой буквы. Отзывчивый и неравнодушный. Для Владимира Морозова эта премия - признание заслуг на литературном поприще и дополнительный стимул к новым вершинам.