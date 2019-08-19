Лауреатом премии Грина стал писатель о юношестве Владимир Морозов

Талантливый писатель и человек, которому не чуждо сострадание. В Кирове назвали нового лауреата литературной премии имени Александра Грина. Она присуждается за произведения, посвященные детям и юношеству, либо созвучные идеям творчества известного писателя-романтика.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Премия имени Александра Грина была учреждена в 2000 году к 120-летию со Дня рождения писателя. В пестрой литературной жизни начала 20 века творчество автора знаменитых "Алых парусов" стояло особняком и заметно выделялось на общем фоне. Его проза была такой же необычной и фантастичной, как личность самого писателя».
НАТАЛЬЯ ЗЛЫГОСТЕВА, ПЕДАГОГ:
«Наверное, в юности каждый должен прочесть Грина или книгу, пусть написанную не в этих традициях, но с этим ощущением жажды невозможного».
В библиотеке, которая носит имя известного писателя-романтика, собрался весь свет культурной жизни Вятки. Здесь, по традиции в день рождения Александра Грина, вручают премию его имени - новому, уже 22 по счету, лауреату.
Поздравления принимает Владимир Морозов - наш земляк, чьи произведения буквально пропитаны любовью и бережным отношением к природе. Сегодня он рассуждает на тему того, что в хорошей книге самое главное.
ВЛАДИМИР МОРОЗОВ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Открываешь первую страницу и входишь в мир. И когда захлопываешь книгу, трудно расставаться. Если это мир реален и выдуман так выпукло, так рельефно, что в нем хочется остаться и жить».
Большинство произведений Владимира Морозова посвящены детям и юношеству. Ему это близко и интересно. Как и первому лауреату премии, нашему знаменитому земляку, председателю Российского Детского фонда Альберту Лиханову. Сегодня он тоже в зале. По секрету рассказывает о том, как Владимир Морозов, зная о премии, но еще не получив ее, идёт в банк и перечисляет 20 тысяч рублей иркутским детям, которых сейчас всей страной собирают в школу.
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ПИСАТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:
«Таким образов Владимир Игоревич романтическую премию имени Грина приземлил к детям, которые пострадали и помог аж восьми детям приобрести эти школьные костюмы. Я считаю, что это и есть реализованный романтизм».
Не только талантливый писатель, но и Человек с большой буквы. Отзывчивый и неравнодушный. Для Владимира Морозова эта премия - признание заслуг на литературном поприще и дополнительный стимул к новым вершинам.