Кировчане возложили цветы к памятнику Александра Грина

В Кирове проходят традиционные Дни романтики. В день рождения писателя Александра Грина многие кировчане пришли на набережную, чтобы почтить память знаменитого романтика и возложить цветы к его памятнику.Альберт Лиханов настоятельно рекомендует читать его произведения. Хотя бы «Алые паруса» и биографию. Писатель сожалеет о том, что сейчас книга в целом постепенно уходит на второй план. В день рождения писателя Александра Грина многие пришли почтить память и возложить цветы к его памятнику на набережной.Дни романтики в Кирове празднуют повсеместно. Не исключение - и библиотеки, в каждой из которых проходят свои мероприятия. Разнообразные мастер-классы, просмотры кинофильмов, викторины, выставки. Последние летние деньки можно провести с пользой и зарядиться положительными эмоциями. В библиотеке имени Пушкина день рождения Александра Грина отмечают по-особому.В эти дни весь город погрузился в атмосферу романтики и теплоты, празднования будут продолжаться до самого вечера и останутся в сердцах надолго.