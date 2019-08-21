Кировчане возложили цветы к памятнику Александра Грина

В Кирове проходят традиционные Дни романтики. В день рождения писателя Александра Грина многие кировчане пришли на набережную, чтобы почтить память знаменитого романтика и возложить цветы к его памятнику.
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ПИСАТЕЛЬ, ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРОВА:
«Пусть Грин будет с вами, пусть Грин будет с нами. Он вечен».
Альберт Лиханов настоятельно рекомендует читать его произведения. Хотя бы «Алые паруса» и биографию. Писатель сожалеет о том, что сейчас книга в целом постепенно уходит на второй план. В день рождения писателя Александра Грина многие пришли почтить память и возложить цветы к его памятнику на набережной.
АЛЕКСЕЙ РЯБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Романтик, фантаст, тонкий психолог. Он сумел раздвинуть границы обыденности и создать для нас несуществующую страну Гринландию. И всегда верим, что все прекрасное создается волей сильных, смелых и честных сердцем людей».
Дни романтики в Кирове празднуют повсеместно. Не исключение - и библиотеки, в каждой из которых проходят свои мероприятия. Разнообразные мастер-классы, просмотры кинофильмов, викторины, выставки. Последние летние деньки можно провести с пользой и зарядиться положительными эмоциями. В библиотеке имени Пушкина день рождения Александра Грина отмечают по-особому.
ТАТЬЯНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Сегодня предполагаются мероприятия - это и концерт авторской песни с участием лауреатов нашего фестиваля "Гринландия" и вечер литературный, посвящённый Василию Шукшину - нашему знаменитому писателю. В течение дня посетители наши, читатели, приходя в библиотеку, смогут своими руками создать арт-объект - кораблик, который обклеивается красными сердечками. К концу дня должны быть алые паруса на этой кораблике».
В эти дни весь город погрузился в атмосферу романтики и теплоты, празднования будут продолжаться до самого вечера и останутся в сердцах надолго.