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Пятилетие памятника Фёдору Шаляпину отпраздновали с оркестром

Пятилетие памятника Фёдору Шаляпину отпраздновали с оркестром

Вчера, 14:52
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Юлия Шалаева

Кировчане собрались у памятника Фёдору Шаляпину, чтобы отпраздновать первый юбилей с момента его установки. Собравшиеся еще раз вспомнили великого певца и артиста, а также вновь подняли вопрос доработки памятного места.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Открытие памятника Фёдору Шаляпину состоялось 23 августа 2014 года. Пять лет спустя кировчане решили широко отпраздновать это событие. Причем не просто так, а с музыкой».

Отпраздновать маленький юбилей установки памятника приехали музыканты Вятского оркестра русских народных инструментах. В 2002 году оркестру было присвоено имя Фёдора Шаляпина, с тех пор в репертуаре всегда есть произведения, которые исполнял Фёдор Иванович. На рубеже XIX и XX веков талант вятского баса прогремел на весь мир, оказав большое влияние на мировое оперное искусство.

АЛЕКСАНДР ЧУБАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВЯТСКОГО ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМ.Ф.И.ШАЛЯПИНА:
«Там сплав таких качеств как артистизм, культура исполнения, образованность, стремление познавать все новое».

На протяжении многих лет память о великом басе хранит Вятское Шаляпинское общество. Именно его члены были инициатором установки памятника в сквере на Театральной площади. В 2001 году был заложен камень под будущий монумент, и лишь спустя 13 лет удалось найти средства на установку памятника. Однако по задумке, Фёдор Иванович должен стоять не один, а вместе с оперными персонажами, партии которых он исполнял.

ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ШАЛЯПИНСКОГО ОБЩЕСТВА:
«Мы хотим еще раз напомнить, что это только первая часть памятника. Проект Борискина был уникален тем, что он представлял собой многофигурную композицию. Основной монумент - это сам Шаляпин и плюс несколько скульптур его любимых героев оперных».

Общественики считают, что изыскать средства на завершение композиции на местном уровне будет сложно. Поэтому они надеются, что наш сквер будет включен в большой федеральный проект, посвященный 150-летию певца. В случае успеха скульптурная композиция, посвященная творчеству Федора Шаляпина, может появиться к 2023 году.

Пятилетие памятника Фёдору Шаляпину отпраздновали с оркестром

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