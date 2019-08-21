Пятилетие памятника Фёдору Шаляпину отпраздновали с оркестром

Кировчане собрались у памятника Фёдору Шаляпину, чтобы отпраздновать первый юбилей с момента его установки. Собравшиеся еще раз вспомнили великого певца и артиста, а также вновь подняли вопрос доработки памятного места.Отпраздновать маленький юбилей установки памятника приехали музыканты Вятского оркестра русских народных инструментах. В 2002 году оркестру было присвоено имя Фёдора Шаляпина, с тех пор в репертуаре всегда есть произведения, которые исполнял Фёдор Иванович. На рубеже XIX и XX веков талант вятского баса прогремел на весь мир, оказав большое влияние на мировое оперное искусство.На протяжении многих лет память о великом басе хранит Вятское Шаляпинское общество. Именно его члены были инициатором установки памятника в сквере на Театральной площади. В 2001 году был заложен камень под будущий монумент, и лишь спустя 13 лет удалось найти средства на установку памятника. Однако по задумке, Фёдор Иванович должен стоять не один, а вместе с оперными персонажами, партии которых он исполнял.Общественики считают, что изыскать средства на завершение композиции на местном уровне будет сложно. Поэтому они надеются, что наш сквер будет включен в большой федеральный проект, посвященный 150-летию певца. В случае успеха скульптурная композиция, посвященная творчеству Федора Шаляпина, может появиться к 2023 году.