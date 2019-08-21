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Кировчанки победили с японской вышивкой на суздальском конкурсе шитья

Кировчанки победили с японской вышивкой на суздальском конкурсе шитья

Вчера, 11:55
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Михаил Конышев

Участницы квилт-студии «Тропинка» вернулись из Суздаля, где проходил Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». Кировчанки получили звание лауреатов за коллекцию «Своя игра».

Анна Сорвина уже пять лет занимается в квил-студии "Тропинка". Это хобби настолько увлекло Анну, что в первый год своего обучения она после каждого занятия в студии еще до двух-трех часов ночи сидела и шила. Последние полгода на занятиях изучали тему японской вышивки "сошико".

АННА СОРВИНА:
«Эта вышивка приравнена к национальному японскому искусству. Изначально это был прикладной характер, то есть кимоно зашивали, чтобы люди ходили не с дырками. А на сегодняшний день это возведено в ранг искусства. С помощью одной строчки творятся разные узоры».

В Суздале в рамках фестиваля состоялся конкурсный показ «Мода в стиле пэчворк». Квилт-студия «Тропинка» во главе с Лией Пустовойт представила коллекцию «Своя игра» и заслуженно получили звание лауреатов конкурса. На крупнейший российский фестиваль лоскутного шитья приезжают участники и гости со всей страны и из-за рубежа.

ЛИЯ ПУСТОВОЙТ, РУКОВОДИТЕЛЬ КВИЛТ-СТУДИИ "ТРОПИНКА":
«Суздаль это душа России, там, в основном, показывают русские костюмы. А вдруг появилась такая новая концепция, и она оказалась им интересной. К тому же она не плохо выполнена технологически, а качественно. Это тоже заслуживает внимания».

Коллекция «Своя игра» была подготовлена специально для фестиваля. В основе всех моделей ткань в мелкую клетку, украшенная вышивкой «сашико». Лия Алексеевна подробно разбирала эту технику вышивки на занятиях в квилт-студии, поэтому коллекцию можно считать своеобразным творческим отчетом по итогам учебного года. Каждый костюм подчеркивает индивидуальность автора и отражает его отношение к диалогу культур.

Кировчанки победили с японской вышивкой на суздальском конкурсе шитья

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