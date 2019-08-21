Кировчанки победили с японской вышивкой на суздальском конкурсе шитья

Участницы квилт-студии «Тропинка» вернулись из Суздаля, где проходил Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». Кировчанки получили звание лауреатов за коллекцию «Своя игра».Анна Сорвина уже пять лет занимается в квил-студии "Тропинка". Это хобби настолько увлекло Анну, что в первый год своего обучения она после каждого занятия в студии еще до двух-трех часов ночи сидела и шила. Последние полгода на занятиях изучали тему японской вышивки "сошико".В Суздале в рамках фестиваля состоялся конкурсный показ «Мода в стиле пэчворк». Квилт-студия «Тропинка» во главе с Лией Пустовойт представила коллекцию «Своя игра» и заслуженно получили звание лауреатов конкурса. На крупнейший российский фестиваль лоскутного шитья приезжают участники и гости со всей страны и из-за рубежа.Коллекция «Своя игра» была подготовлена специально для фестиваля. В основе всех моделей ткань в мелкую клетку, украшенная вышивкой «сашико». Лия Алексеевна подробно разбирала эту технику вышивки на занятиях в квилт-студии, поэтому коллекцию можно считать своеобразным творческим отчетом по итогам учебного года. Каждый костюм подчеркивает индивидуальность автора и отражает его отношение к диалогу культур.