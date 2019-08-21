Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс»

Пекинский экспресс, или приключения французов в России. Участники необычного шоу должны добраться из Москвы до Пекина.
Семь французских пар, около 100 человек только съемочная группа, собранная со всего света, снимают в России популярную во Франции программу «Пекинский экспресс». Задача участников состояла в том, чтобы как можно быстрее добраться автостопом из Москвы до Казани.
ДЕНИС ГРЕБЕНЮК, ПРОДЮСЕР ШОУ "ПЕКИНСКИЙ ЭКСПРЕСС" В РОССИИ:
«За каждой парой прикреплена съемочная группа, состоящая из репортера, оператора, русского переводчика и водителя. Но при этом помогать героям они никак не могут. Герои полностью рассчитывают на собственные силы, особенно учитывая, что они не знали, по правилам этой игры, до последнего, в какую страну они отправляются, чтобы заранее не приготовиться, не выучить язык, не скачать себе мобильные карты и прочие вещи».
Их маршрут был достаточно извилистым. На пути попадались как мегаполисы, так и совсем небольшие города. Так запланировано, чтобы показать иностранным гостям разнообразие нашей страны. В этот раз участников телешоу принял Яранск.
ДЕНИС ГРЕБЕНЮК, ПРОДЮСЕР ШОУ "ПЕКИНСКИЙ ЭКСПРЕСС" В РОССИИ:
«Началось всё в Москве на станциях метро, на Красной площади, затем был Переславль, потом был Ярославль, потом был Нижний Новгород. Яранск был выбран здесь как противоположность больших и шумных мегаполисов. Здесь им очень нравится вот эта атмосфера маленьких домов».
Всего участникам предстояло посетить девять городов за семь дней. Сложность шоу заключается в том, что участникам даётся всего один евро, который можно потратить только на предметы первой необходимости. Платить за проезд и ночлег строго запрещено.
ДЕНИС ГРЕБЕНЮК, ПРОДЮСЕР ШОУ "ПЕКИНСКИЙ ЭКСПРЕСС" В РОССИИ:
«Сегодня в Яранске одна из пар осталась ночевать прямо в парке. Они спали на улице, просто потому что вовремя не смогли найти ночлег».
Кроме того, в городах, куда прибывают участники, устраиваются различные конкурсы, квесты и испытания, за которые даются амулеты, вытекающие в конце в денежные призы.
В Яранске подготовка к квесту проходила в течение трёх дней, на четвёртый прибыли и сами участники - за очередными амулетами. Испытание проходило в школе №2, а называлось "Трудности перевода". Проще говоря, испорченный телефон. Участников ждал целый класс ребят, у которых были заготовлены карточки с действиями, например, "Дотронься до носа". Участник должен сказать это своему напарнику, а тот повторить другому ребёнку, стоящему во дворе. Если тот выполнил действие правильно, то раунд выигран.
МИХАИЛ ВАНЧУГОВ, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ С УИОП № 2 ИМ.А.ЖАРКОВА Г.ЯРАНСКА:
«Ребятам интересно и, я считаю, что и для школы полезно, потому что ребята узнают и культуру, европейскую культуру, но и самое главное, наверно, в жизни немножко пообщаются они. И самое главное - мотивированы будут в изучении иностранного языка».
Финал игры пройдёт в Китае, куда участники отправятся после Казани. Там их ждут последние испытания, после чего выявится победитель юбилейных "Пекинских игр". По правилам телешоу нашей телекомпании нельзя было показывать самих участников до выхода программы в эфир во Франции.