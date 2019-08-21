Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс»

Пекинский экспресс, или приключения французов в России. Участники необычного шоу должны добраться из Москвы до Пекина.Семь французских пар, около 100 человек только съемочная группа, собранная со всего света, снимают в России популярную во Франции программу «Пекинский экспресс». Задача участников состояла в том, чтобы как можно быстрее добраться автостопом из Москвы до Казани.Их маршрут был достаточно извилистым. На пути попадались как мегаполисы, так и совсем небольшие города. Так запланировано, чтобы показать иностранным гостям разнообразие нашей страны. В этот раз участников телешоу принял Яранск.Всего участникам предстояло посетить девять городов за семь дней. Сложность шоу заключается в том, что участникам даётся всего один евро, который можно потратить только на предметы первой необходимости. Платить за проезд и ночлег строго запрещено.Кроме того, в городах, куда прибывают участники, устраиваются различные конкурсы, квесты и испытания, за которые даются амулеты, вытекающие в конце в денежные призы.В Яранске подготовка к квесту проходила в течение трёх дней, на четвёртый прибыли и сами участники - за очередными амулетами. Испытание проходило в школе №2, а называлось "Трудности перевода". Проще говоря, испорченный телефон. Участников ждал целый класс ребят, у которых были заготовлены карточки с действиями, например, "Дотронься до носа". Участник должен сказать это своему напарнику, а тот повторить другому ребёнку, стоящему во дворе. Если тот выполнил действие правильно, то раунд выигран.Финал игры пройдёт в Китае, куда участники отправятся после Казани. Там их ждут последние испытания, после чего выявится победитель юбилейных "Пекинских игр". По правилам телешоу нашей телекомпании нельзя было показывать самих участников до выхода программы в эфир во Франции.