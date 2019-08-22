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В Кирове появится автобус с народной домовой росписью.

В Кирове появится автобус с народной домовой росписью.

Вчера, 14:49
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Валентина Палкина

Запуск передвижного арт-объекта - одно из мероприятий проекта, получившего в этом году президентский грант.

Оформление здания подстанции на углу улиц Володарского и Герцена идет полным ходом. Одна стена будет полностью информационной. Как показал соцопрос, проведенный командой проекта в интернете, крестьянская домовая роспись, которой занимались вятские отходники, практически не известна жителям области.

АНДРЕЙ ДРАЧЕНКОВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА:
«Наша славянская каллиграфия - уникальное явление в мировом искусстве, она отличается от любого другого подхода, и мы в данном случае представляем особый вятский срез в этой области».

В основе дизайна уличного рисунка - образцы домовой росписи, взятые с предметов, хранящихся в краеведческом музее и историко-краеведческом клубе «Мир». За 30 лет совместных этнографических экспедиций была собрана уникальная коллекция - более 800 образцов, найденных на территории Кировской области и пограничных районов Русского Севера. Этот прекрасно сохранившийся коник привезли два года назад из Лузского района.

МАРИЯ РУСИНОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА:
«Разлилась река Лала, пройти мы не могли, а деревня за рекой, и трое смелых молодых людей говорят мы переплывем, сходим и посмотрим. Весь интерьер был такой красивый, но остался один коник, почему не унесли его, как весь интерьер, делали на века все, и, видимо, настолько прочно он был вмонтирован в этот интерьер, что уже бросили и оставили его».

В рамках проекта, получившего Президентский грант, будут проведены экскурсии, мастер-классы, квесты. Поможет в этом и сувенирная продукция, и каталог-альбом. Выпуск его планируется в декабре. А уже совсем скоро на улицах города появится автобус с изображениями персонажей крестьянской домовой росписи - людей, птиц, львов, цветов. Работу над передвижным арт-объектом планируется завершить к середине сентября.

В Кирове появится автобус с народной домовой росписью.

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