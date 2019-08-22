В Слободском у музея высадили купеческий сад

При Слободском краеведческом музее появится купеческий сад. Первый шаг уже сделан: во дворе высадили несколько кустов.
Краеведческий музей Слободского располагается в бывшем купеческом особняке. Дабы историческое соответствие было максимальным, на территории решили разбить сад. Заместитель директора музея Валерий Скоков сегодня исполняет роль приказчика при купеческом доме. Он раздает указания, как правильно обращаться с саженцами.
ВАЛЕРИЙ СКОКОВ:
«Чтобы прямо держали куст. Вовремя его пилить нужно. Что бы в дальнейшем росло хорошо. То есть на позитиве. Главное с душой посадить».
На территории музея высаживают снежноягодник. Семь кустов. Это декоративное растение. Его плоды несъедобны. Однако, в будущем тут появятся и другие растения. Планируется высадить яблони и кусты смородины.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Проект создания купеческого сада - это не только высадка кустов и других растений. Здесь на этом месте будет возведена беседка. А территорию вокруг нее засадят газоном».
Беседка будет похожа на те, что возводили купцы на своих участках в XIX веке. В саду смогут провести время посетители музея. Здесь будут проходить тематические мероприятия. Весь комплекс должен соответствовать духу того времени, говорят авторы проекта.
ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛОБОДСКОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА, АВТОР ПРОЕКТА:
«Наш купеческий сад - это часть очень большого проекта "Музей, как предчувствие". Мы заботимся о старинных зданиях города Слободского».
Добавим, создать купеческий сад сотрудникам музея помогли активисты ветеранских организаций, школьники и бизнесмены.