В Слободском у музея высадили купеческий сад

При Слободском краеведческом музее появится купеческий сад. Первый шаг уже сделан: во дворе высадили несколько кустов.Краеведческий музей Слободского располагается в бывшем купеческом особняке. Дабы историческое соответствие было максимальным, на территории решили разбить сад. Заместитель директора музея Валерий Скоков сегодня исполняет роль приказчика при купеческом доме. Он раздает указания, как правильно обращаться с саженцами.На территории музея высаживают снежноягодник. Семь кустов. Это декоративное растение. Его плоды несъедобны. Однако, в будущем тут появятся и другие растения. Планируется высадить яблони и кусты смородины.Беседка будет похожа на те, что возводили купцы на своих участках в XIX веке. В саду смогут провести время посетители музея. Здесь будут проходить тематические мероприятия. Весь комплекс должен соответствовать духу того времени, говорят авторы проекта.Добавим, создать купеческий сад сотрудникам музея помогли активисты ветеранских организаций, школьники и бизнесмены.