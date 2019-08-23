В кировском краеведческом музее открылась выставка об эпохе Наполеона

В областном краеведческом музее открылась выставка почтовых марок, посвященных французскому императору Наполеону Бонапарту. Здесь же можно увидеть редкие экспонаты, относящиеся ко времени Отечественной войны 1812 года.Коллекционер Михаил Аксёнов никогда не собирал почтовые марки именно с Наполеоном. Его коллекция посвящена живописи в целом, но не менее 500 изображений так или иначе связаны с Бонапартом. Эти марки и составили ядро выставки. И что примечательно, французских марок тут почти нет.И залпы тысячи орудий слились в протяжный бой. На выставке есть и миниатюра взятия Шевардинского редута. Сотня оловянных солдатиков и самое начало Бородинской битвы. Миниатюру создавали, руководствуясь не только исторической, но и кинематографической основой.Кстати, война 1812 года напрямую коснулась и Вятку. В губернии находились французские военнопленные, не меньше 2 000 человек. В их числе и дивизионный генерал Вандам, любимчик Наполеона. Вандаму, как и остальным пленным, пришлось несладко. Французы содержались на условиях обыкновенных рабочих: выдача провианта и одежды производилась на деньги из их заработка. Но уже в 1814 году все пленные были освобождены и вернулись на родину.