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В художественном музее открылась фотовыставка о вятской провинции

В художественном музее открылась фотовыставка о вятской провинции

Сегодня, 15:20
17
Иван Швецов

"Здесь я чувствую себя своим..." Под таким названием в выставочном зале художественного музея открылась выставка работ трёх фотографов: Георгия Пойлова, Алексея Мякишева и Сергея Буторина.

Экспозиция отражает эстетику повседневности через уникальные особенности фотоискусства. Работы трёх фотохудожников отвечают на важные вопросы: чем живёт и дышит российская глубинка, есть ли у неё будущее, как и чем можно помочь людям в почти заброшенных местах. На некоторых фотографиях отражены местные "чудики", если говорить языком Шукшина - необычные люди, которые выделяются из общей массы своей непохожестью. Одного такого персонажа Сергей Буторин нашёл в Нолинске.

СЕРГЕЙ БУТОРИН, ФОТОГРАФ:
«Это цыган, который ходит по городу в костюме с котом. Кота он ведет на поводке, но для фотографирования он его садит на плечо».

Цикл фотографий можно отнести к жанру художественного репортажа, который свидетельствует о высоком уровне фотомастерства. Здесь есть всё, что может включить в себя один кадр - портрет, пейзаж, событие. Снимки впитали в себя иронию, юмор, ностальгию, сострадание и любовь к человеку. К сожалению один из фотографов не дожил до этой выставки. Георгий Пойлов скончался в 2016 году. Его фотографии, особенно снимки детей наполнены пронзительной любовью к жизни.

СЕРГЕЙ БУТОРИН, ФОТОГРАФ:
«У каждого из нас своя манера работы. Я стараюсь "ловить момент" , Алексей спрашивает разрешения на фотосъемку».

Все эти фотографии - не только факт художественного творчества, но и дань истории, истории в лицах. Люди, которые живут здесь и сейчас, события нанизанные на нить времени.

АЛЕКСЕЙ МЯКИШЕВ, ФОТОГРАФ:
«Объединяет то, что это гуманистическая фотография, общее отношение к людям, наш край».

Алексей Мякишев - поклонник черно-белой фотографии, как он сам говорит, цвет иной раз мешает увидеть смысл запечатленной сцены, черно-белая гамма обнажает смысл, делает его более зримым и выпуклым. Художник по-прежнему снимает на плёнке, сам проявляет и печатает фотографии, как в прежние времена.

В художественном музее открылась фотовыставка о вятской провинции

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