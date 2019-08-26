Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России».
30 августа в Ярославле состоялось награждение победителей II Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
В конкурсе приняли участие более 100 авторов из разных регионов России.
В номинации "Истории из истории" первое место завоевал документальный фильм ГТРК Вятка "Кирза".
Он посвящен малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны. В Кировской области для фронта были произведены миллионы пар солдатских сапог из кирзы. В спецрепортаже рассказывается история создания этого уникального материала и особенности его производства.
Над фильмом работали автор и режиссер Алексей Фоминых, оператор-постановщик Алексей Стахеев, звукорежиссер Дмитрий Изергин, режиссер видеомонтажа Виктор Замашкин, режиссер компьютерной графики Константин Нестеров.
Поздравляем коллег с победой!
на фото - фрагменты съемок фильма