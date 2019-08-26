В Кировском театре кукол - новый главный режиссер.

В Кировском театре кукол состоялся первый в юбилейном, 85-ом театральном сезоне, сбор труппы.На встрече с актерами коллективу представили нового главного режиссера. Им стала известная в Кирове актриса и режиссер Наталия Красильникова.К своим должностным обязанностям она приступит 10 сентября. Напомним, прежний главный режиссер театра Ролан Боннин по истечении контракта уехал из КироваНаталья Красильникова (Хорева) родилась 21 сентября 1975 года.В 1998 году окончила СПГАТИ (мастер курса Н.П.Наумов). В 2000-2015 гг. работала в Кировском "Театре на Спасской". С 2015 года - актриса Тульского академического драматического театра.Фиби «Над пропастью во ржи», 2001 г.;Мина Харкер «Дракула», 2002 г.;Констанция «Три мушкетёра», 2001 г.;Лизбет «Холодное сердце», 2002 г.;Софья «Недоросль», 2002 г.;Анна Франк «Анна Франк. Страницы дневника», 2002 г.;Джульетта «Ромео и Джульетта», 2002 г.;Белоснежка «Белоснежка и семь гномов», 2002 г.;Конёк-Горбунок «Конёк-Горбунок», 2003 г.;Марджана «Али-Баба и сорок разбойников», 2003 г.;Сара Кру «Сара Кру», 2003 г.;Соня «Дядя Ваня», 2003 г.;Эвридика «Орфей и Эвридика», 2004 г.;Коскэ «Меч самурая», 2004 г.;Падчерица «Двенадцать месяцев», 2004 г.;Лора Уингфилд «Стеклянный зверинец», 2005 г.;Кекка «Кьоджинские перепалки», 2005 г.;Ронья «Ронья - дочь разбойника», 2006 г.;Алёнушка «Иван-Богатырь», 2006 г.;Ирина «Утиная охота», 2006 г.;Золушка «Золушка», 2006 г.;Марсела «Собака на сене», 2007 г.;Дорина «Тартюф», 2008 г.;Маленький Принц «Маленький принц», 2009 г.;Маша «Дубровский», 2009 г.;Галя Четвертак «А зори здесь тихие...», 2010 г.;Гермия «Сон в летнюю ночь», 2011 г.;Нора «Кукольный дом», 2013 г.;Наталья Иртеньева «Отрочество», 2014 г.;Волчица-мать «Маугли», 2017 г.;Ирис Аро-Куккиа «Человечный человек», 2018 г.«Чудо любви» (бенефис Е. Васильевой), 2017 г.;«Тайна волшебной страны», 2017 г.;«Я вернусь!», 2018 г.