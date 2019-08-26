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В Кировском театре кукол - новый главный режиссер.

В Кировском театре кукол - новый главный режиссер.

Сегодня, 10:04
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В Кировском театре кукол - новый главный режиссер.
В Кировском театре кукол состоялся первый в юбилейном, 85-ом театральном сезоне, сбор труппы.

На встрече с актерами коллективу представили нового главного режиссера. Им стала известная в Кирове актриса и режиссер Наталия Красильникова.

К своим должностным обязанностям она приступит 10 сентября. Напомним, прежний главный режиссер театра Ролан Боннин по истечении контракта уехал из Кирова 

Наталья Красильникова (Хорева) родилась 21 сентября 1975 года.

В 1998 году окончила СПГАТИ (мастер курса Н.П.Наумов). В 2000-2015 гг. работала в Кировском "Театре на Спасской". С 2015 года - актриса Тульского академического драматического театра.

Наиболее значимые роли:

Фиби «Над пропастью во ржи», 2001 г.;
Мина Харкер «Дракула», 2002 г.;
Констанция «Три мушкетёра», 2001 г.;
Лизбет «Холодное сердце», 2002 г.;
Софья «Недоросль», 2002 г.;
Анна Франк «Анна Франк. Страницы дневника», 2002 г.;
Джульетта «Ромео и Джульетта», 2002 г.;
Белоснежка «Белоснежка и семь гномов», 2002 г.;
Конёк-Горбунок «Конёк-Горбунок», 2003 г.;
Марджана «Али-Баба и сорок разбойников», 2003 г.;
Сара Кру «Сара Кру», 2003 г.;
Соня «Дядя Ваня», 2003 г.;
Эвридика «Орфей и Эвридика», 2004 г.;
Коскэ «Меч самурая», 2004 г.;
Падчерица «Двенадцать месяцев», 2004 г.;
Лора Уингфилд «Стеклянный зверинец», 2005 г.;
Кекка «Кьоджинские перепалки», 2005 г.;
Ронья «Ронья - дочь разбойника», 2006 г.;
Алёнушка «Иван-Богатырь», 2006 г.;
Ирина «Утиная охота», 2006 г.;
Золушка «Золушка», 2006 г.;
Марсела «Собака на сене», 2007 г.;
Дорина «Тартюф», 2008 г.;
Маленький Принц «Маленький принц», 2009 г.;
Маша «Дубровский», 2009 г.;
Галя Четвертак «А зори здесь тихие...», 2010 г.;
Гермия «Сон в летнюю ночь», 2011 г.;
Нора «Кукольный дом», 2013 г.;
Наталья Иртеньева «Отрочество», 2014 г.;
Волчица-мать «Маугли», 2017 г.;
Ирис Аро-Куккиа «Человечный человек», 2018 г.

Режиссёрские работы:

«Чудо любви» (бенефис Е. Васильевой), 2017 г.;
«Тайна волшебной страны», 2017 г.;
«Я вернусь!», 2018 г.

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