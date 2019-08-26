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Кировские музыканты сыграли гимн в сводном хоре России

Кировские музыканты сыграли гимн в сводном хоре России

Сегодня, 11:40
156
Юлия Шалаева

Сорок кировских музыкантов и сорок восемь хористов отправились в Петербург, чтобы стать частью грандиозного всероссийского концерта. 1 сентября многотысячный оркестр исполнил гимн России.

АЛЕКСЕЙ АБАШЕВ, МУЗЫКАНТ ВЯТСКОГО ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМ. Ф.И. ШАЛЯПИНА:
«Качество звучания современных баянов и мастерство современных исполнителей позволяет создавать ансамбли самых разных сочетаний. Публика это любит».

Он волнуется и в то же время счастлив от того, что уже завтра сядет в поезд и поедет в северную столицу. Вместе с другими кировскими музыкантами Алексей Абашев примет участие в грандиозном музыкальном действе - массовом исполнении гимна России.

АЛЕКСЕЙ АБАШЕВ, МУЗЫКАНТ ВЯТСКОГО ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМ. Ф.И. ШАЛЯПИНА:
«Я прошу вырезать неправильно сыгранные ноты. А там были такие? Это от волнения - несмотря на простоту текста, музыка потрясающая, гениальная».

Гениальной музыке, которую написал Александр Александров в сентябре исполняется 75 лет. Эта дата и стала поводом для того, чтобы собрать в Санкт-Петербурге коллективы со всей страны. 1 сентября на одной площадке десять тысяч музыкантов и сорок тысяч хористов исполнят гимн России.

На сцене Вятской филармонии три оркестра: симфонический, камерный и народных инструментов. У музыкантов это первая и единственная репетиция в родных стенах. И этого, по их словам, вполне достаточно, ведь российский гимн знает каждый.

КИРИЛЛ ЗАПОЛЬСКИЙ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А. РАЕВСКОГО:
«У музыкантов есть такое понятие - играть с листа. Без всяких репетиций мы можем сыграть начисто».

Дирежировать многотысячным оркестром будет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. На концерте будут присутствовать наблюдатели книги Гиннеса и у российских музыкантов есть все шансы стать рекордсменами.

АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Значение мировое имеет и я думаю рекорд мировой будет зафиксирован».

Музыкальное действо можно будет увидеть в эфире телеканала «Россия-24».

Кировские музыканты сыграли гимн в сводном хоре России

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