Кировские музыканты сыграли гимн в сводном хоре России

Сорок кировских музыкантов и сорок восемь хористов отправились в Петербург, чтобы стать частью грандиозного всероссийского концерта. 1 сентября многотысячный оркестр исполнил гимн России.Он волнуется и в то же время счастлив от того, что уже завтра сядет в поезд и поедет в северную столицу. Вместе с другими кировскими музыкантами Алексей Абашев примет участие в грандиозном музыкальном действе - массовом исполнении гимна России.Гениальной музыке, которую написал Александр Александров в сентябре исполняется 75 лет. Эта дата и стала поводом для того, чтобы собрать в Санкт-Петербурге коллективы со всей страны. 1 сентября на одной площадке десять тысяч музыкантов и сорок тысяч хористов исполнят гимн России.На сцене Вятской филармонии три оркестра: симфонический, камерный и народных инструментов. У музыкантов это первая и единственная репетиция в родных стенах. И этого, по их словам, вполне достаточно, ведь российский гимн знает каждый.Дирежировать многотысячным оркестром будет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. На концерте будут присутствовать наблюдатели книги Гиннеса и у российских музыкантов есть все шансы стать рекордсменами.Музыкальное действо можно будет увидеть в эфире телеканала «Россия-24».