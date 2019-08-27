В Кирове прошел молодежный фестиваль «AiO 2019»

Примерить образ любимого персонажа и блеснуть талантом перевоплощения на большой сцене. В Кирове прошел городской фестиваль молодежных увлечений "AiO 2019". Уже седьмой по счету.Одни умиляют, глядя на других становится, порой, немного не по себе. На одной площадке собрались абсолютно разные герои, и у каждого они свои. Семен и Василиса - большие поклонники аниме, сегодня у ребят и образ соответствующий.Программа фестиваля, который проходит в Кирове уже седьмой раз, весьма насыщена. Но прежде всего это косплей. Дословно - костюмированная игра. И заключается она не только в переодевании: необходимо почувствовать характер персонажа, изучить его движения, мимику. Без этого полноценного образа не получится.А желающих оказалось немало, и мы в их числе. Для участников фестиваля это не просто развлечение, способное развеять обыденную тоску. Это скорее возможность прикоснуться к чему-то волшебному, перешагнуть за границы реального.На фестивале нашлось место и творчеству, и безумию, и разминке для мозгов. Длился праздник больше восьми часов. И даже те, кто задумку не понял или не оценил, запомнил происходящее - это уж точно.