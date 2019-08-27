Прямой эфир
30 авг 10:00 31 августа откроют движение по путепроводу в Чистые пруды. 31 авг 13:50 В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО). 30 авг 14:37 В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына. 27 авг 17:39 Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс» 29 авг 18:20 В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой. 02 сен 14:47 Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России». 29 авг 11:34 Жители Кировской области получили за заслуги государственные награды 29 авг 17:00 В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки 28 авг 17:22 В Слободском у музея высадили купеческий сад 30 авг 21:30 Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет
17°C
$
66,91
73,2
03 сентября 17:31
03 сен 17:22 В «Перекопе» завершилось Первенство ПФО по летнему биатлону 03 сен 17:18 Семья из Казахстана нашла могилу потерянного бойца Великой Отечественной войны 03 сен 17:12 Педагогам Вятского художественного училища представили нового директора 03 сен 16:26 На Луганской произошло лобовое столкновение грузовика и "Лады Калина". 03 сен 15:04 Кировчане почтили память жертв теракта в Беслане 03 сен 15:00 В Кирове открылась выставка Зураба Церетели 03 сен 14:53 В День окончания Второй мировой войны прошел памятный митинг 03 сен 14:50 Кировская полиция отметила День ППС 03 сен 14:25 В Лебяжском районе выявили факт неправильного хранения удобрений. 03 сен 13:54 У жителя Кирова украли оборудование для создания криптовалюты.
В Кирове прошел молодежный фестиваль «AiO 2019»

В Кирове прошел молодежный фестиваль «AiO 2019»

Сегодня, 12:11
146
Анастасия Елсукова

Примерить образ любимого персонажа и блеснуть талантом перевоплощения на большой сцене. В Кирове прошел городской фестиваль молодежных увлечений "AiO 2019". Уже седьмой по счету.

Анастасия Елсукова, корреспондент:
«Фестиваль AiO - это шанс рассказать о своем увлечении, вдохновиться или найти единомышленников. Здесь десятки, а может и сотни разных образов. Узнаваемых и не очень».

- Я сегодня ведьма из Средневековья.
- А в жизни вы похожи на свою героиню?
- Да! Я за ведьм, я их люблю!

Одни умиляют, глядя на других становится, порой, немного не по себе. На одной площадке собрались абсолютно разные герои, и у каждого они свои. Семен и Василиса - большие поклонники аниме, сегодня у ребят и образ соответствующий.

СЕМЕН СТАРОДУБЦЕВ, ВАСИЛИСА КОРОЛЕВА:
- Я в образе Саске.
- Я в образе Сакуры. Мы подумали, что это будут довольно узнаваемые образы. И такой кроссовер получился достаточно интересный, нам кажется.

Программа фестиваля, который проходит в Кирове уже седьмой раз, весьма насыщена. Но прежде всего это косплей. Дословно - костюмированная игра. И заключается она не только в переодевании: необходимо почувствовать характер персонажа, изучить его движения, мимику. Без этого полноценного образа не получится.

ВЛАДИМИР ПЕРФИЛЬЕВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "AIO 2019":
«Мы занимаемся косплеем, саберфайтингом, это разновидность артистического фехтования. Освоить? Не слишком сложно. Было бы желание».

А желающих оказалось немало, и мы в их числе. Для участников фестиваля это не просто развлечение, способное развеять обыденную тоску. Это скорее возможность прикоснуться к чему-то волшебному, перешагнуть за границы реального.

АННА ИЛЬЕНКО, КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ "AIO 2019":
«Это большая сходка. Ежегодная. Для всех, когда они могут пообщаться и показать, что у них интересного произошло, как они это воплотили. Насколько это круто».




АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«И к нам приезжают гости из других регионов даже. В следующий раз мы вот с сыном договорились, что уже оба будем в костюмах, как положено».

На фестивале нашлось место и творчеству, и безумию, и разминке для мозгов. Длился праздник больше восьми часов. И даже те, кто задумку не понял или не оценил, запомнил происходящее - это уж точно.

В Кирове прошел молодежный фестиваль «AiO 2019»

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама