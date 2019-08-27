В Кирове прошел молодежный фестиваль «AiO 2019»

Примерить образ любимого персонажа и блеснуть талантом перевоплощения на большой сцене. В Кирове прошел городской фестиваль молодежных увлечений "AiO 2019". Уже седьмой по счету.
Анастасия Елсукова, корреспондент:
«Фестиваль AiO - это шанс рассказать о своем увлечении, вдохновиться или найти единомышленников. Здесь десятки, а может и сотни разных образов. Узнаваемых и не очень».
- Я сегодня ведьма из Средневековья.
- А в жизни вы похожи на свою героиню?
- Да! Я за ведьм, я их люблю!
Одни умиляют, глядя на других становится, порой, немного не по себе. На одной площадке собрались абсолютно разные герои, и у каждого они свои. Семен и Василиса - большие поклонники аниме, сегодня у ребят и образ соответствующий.
СЕМЕН СТАРОДУБЦЕВ, ВАСИЛИСА КОРОЛЕВА:
- Я в образе Саске.
- Я в образе Сакуры. Мы подумали, что это будут довольно узнаваемые образы. И такой кроссовер получился достаточно интересный, нам кажется.
Программа фестиваля, который проходит в Кирове уже седьмой раз, весьма насыщена. Но прежде всего это косплей. Дословно - костюмированная игра. И заключается она не только в переодевании: необходимо почувствовать характер персонажа, изучить его движения, мимику. Без этого полноценного образа не получится.
ВЛАДИМИР ПЕРФИЛЬЕВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "AIO 2019":
«Мы занимаемся косплеем, саберфайтингом, это разновидность артистического фехтования. Освоить? Не слишком сложно. Было бы желание».
А желающих оказалось немало, и мы в их числе. Для участников фестиваля это не просто развлечение, способное развеять обыденную тоску. Это скорее возможность прикоснуться к чему-то волшебному, перешагнуть за границы реального.
АННА ИЛЬЕНКО, КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ "AIO 2019":
«Это большая сходка. Ежегодная. Для всех, когда они могут пообщаться и показать, что у них интересного произошло, как они это воплотили. Насколько это круто».
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«И к нам приезжают гости из других регионов даже. В следующий раз мы вот с сыном договорились, что уже оба будем в костюмах, как положено».
На фестивале нашлось место и творчеству, и безумию, и разминке для мозгов. Длился праздник больше восьми часов. И даже те, кто задумку не понял или не оценил, запомнил происходящее - это уж точно.