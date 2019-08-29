ГФИ по Кировской области поздравил учеников Вятского колледжа культуры

День знаний - это день творчества. Начало учебного года отметили в Вятском колледже культуры. Говорили не только о предстоящих занятиях, но и о студенческих достижениях.
Это не только день знаний, но и день талантов. Студенты вятского колледжа культуры воодушевлены. Впереди целый год, который будет посвящен учебе, творчеству и самосовершенствованию.
НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЕВА, СТУДЕНТКА:
«Я думаю, что этот год будет еще более творческий, чем предыдущие два года обучения в колледже. Я жду больших успехов. Еще больше фестивалей, больше спектаклей».
Наталья Метелева участвует в спектакле, который теперь известен за пределами нашего региона. "Красная шапочка" в исполнении и интерпретации студентов колледжа культуры стала победителем областного этапа конкурса "Театральное Приволжье". Впереди финальный, окружной этап. Несмотря на то, что этот фестиваль школьных и молодежных театров в ПФО проходит впервые, попасть на него - очень престижно.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Здорово то, что именно в ПФО, по инициативе полномочного представителя Игоря Анатольевича Комарова, родилось вот это начинание - фестиваль "Театральное Приволжье". До этого в основном, спортивная направленность, патриотическая, военно-патриотическая. И, бах! Наконец-то этот выстрел и в год Театра такой фестиваль».
Скоро начнется голосование, которое и определит победителей конкурса "Театральное Приволжье". Оно будет проходить в онлайн-формате. Главный федеральный инспектор по Кировской области пожелал удачи студентам коллежа культуры, как на фестивальном поприще, так и на учебном. С началом учебного года студентов поздравили и представители областного министерства культуры.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От всего сердца поздравляю вас с началом учебного года. День знаний - это особый день, связанный с новыми надеждами и новыми начинаниями, символизирующий стремление каждого к постоянному творческому поиску».
Успехов в творчестве и учебе студентам пожелали преподаватели. Добавим, в этом учебном году семья колледжа культуры увеличилась более чем на сотню человек. Столько первокурсников пришло покорять творческий Олимп.