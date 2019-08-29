ГФИ по Кировской области поздравил учеников Вятского колледжа культуры

День знаний - это день творчества. Начало учебного года отметили в Вятском колледже культуры. Говорили не только о предстоящих занятиях, но и о студенческих достижениях.Это не только день знаний, но и день талантов. Студенты вятского колледжа культуры воодушевлены. Впереди целый год, который будет посвящен учебе, творчеству и самосовершенствованию.Наталья Метелева участвует в спектакле, который теперь известен за пределами нашего региона. "Красная шапочка" в исполнении и интерпретации студентов колледжа культуры стала победителем областного этапа конкурса "Театральное Приволжье". Впереди финальный, окружной этап. Несмотря на то, что этот фестиваль школьных и молодежных театров в ПФО проходит впервые, попасть на него - очень престижно.Скоро начнется голосование, которое и определит победителей конкурса "Театральное Приволжье". Оно будет проходить в онлайн-формате. Главный федеральный инспектор по Кировской области пожелал удачи студентам коллежа культуры, как на фестивальном поприще, так и на учебном. С началом учебного года студентов поздравили и представители областного министерства культуры.Успехов в творчестве и учебе студентам пожелали преподаватели. Добавим, в этом учебном году семья колледжа культуры увеличилась более чем на сотню человек. Столько первокурсников пришло покорять творческий Олимп.