Нагорский фольклорный ансамбль получил гран-при на фестивале «Завалинка»

Фольклорный коллектив из Нагорска завоевал гран-при престижного фестиваля народной песни "Завалинка", который ежегодно проходит в Сыктывкаре.Коллектив "Свои, деревенски" - особенный. Даже в названии слышится "изюминка": диалектная черта севера Кировской области - неполное произношение окончания. Трудно поверить, что ансамблю народной песни уже 25 лет. Многие нынешние участники были в нем с самого основания и его неоднократные победы - общая заслуга. Они поют от души, от чистого сердца. Уровень профессионализма впечатляет. Даже гармонист не нужен. Поют a capella, без инструментального сопровождения, так могут немногие.Зрителей «цепляет» в этом творческом коллективе присутствие народной традиции в репертуаре и высочайший уровень вокального мастерства, артистизм, и общая атмосфера праздника, которая сопровождает все выступления.И это во многом заслуга руководителя "Своих, деревенских" Галины Малыгиной.Есть такие фестивали, где победа не дается ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего раза . Долгое время артисты из Нагорска штурмовали "Завалинку" - так называется престижный фестиваль народной песни в республике Коми.Алексей Абатуров - бессменный участник коллектива - хорошо помнит, какой ценой дался этот гран-при.Сейчас коллектив занимается подготовкой праздничного концерта, приуроченного к юбилею, он пройдет на сцене местного Дома культуры, который можно назвать родным домом этого народного ансамбля.