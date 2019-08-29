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Нагорский фольклорный ансамбль получил гран-при на фестивале «Завалинка»

Нагорский фольклорный ансамбль получил гран-при на фестивале «Завалинка»

Сегодня, 12:20
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Иван Швецов

Фольклорный коллектив из Нагорска завоевал гран-при престижного фестиваля народной песни "Завалинка", который ежегодно проходит в Сыктывкаре.

Коллектив "Свои, деревенски" - особенный. Даже в названии слышится "изюминка": диалектная черта севера Кировской области - неполное произношение окончания. Трудно поверить, что ансамблю народной песни уже 25 лет. Многие нынешние участники были в нем с самого основания и его неоднократные победы - общая заслуга. Они поют от души, от чистого сердца. Уровень профессионализма впечатляет. Даже гармонист не нужен. Поют a capella, без инструментального сопровождения, так могут немногие.

Зрителей «цепляет» в этом творческом коллективе присутствие народной традиции в репертуаре и высочайший уровень вокального мастерства, артистизм, и общая атмосфера праздника, которая сопровождает все выступления.
И это во многом заслуга руководителя "Своих, деревенских" Галины Малыгиной.

ГАЛИНА МАЛЫГИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ "СВОИ, ДЕРЕВЕНСКИ":
«Мы где только не побывали и в Москве, и в Муроме, и в Швецию ездили».

Есть такие фестивали, где победа не дается ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего раза . Долгое время артисты из Нагорска штурмовали "Завалинку" - так называется престижный фестиваль народной песни в республике Коми.
Алексей Абатуров - бессменный участник коллектива - хорошо помнит, какой ценой дался этот гран-при.

АЛЕКСЕЙ АБАТУРОВ, УЧАСТНИК КОЛЛЕКТИВА "СВОИ, ДЕРЕВЕНСКИ":
«Это выстраданная победа. Мы ездили туда 12 или 13 раз из тех 6 лет, что проводится фестиваль. И вот наконец-то гран-при!»

Сейчас коллектив занимается подготовкой праздничного концерта, приуроченного к юбилею, он пройдет на сцене местного Дома культуры, который можно назвать родным домом этого народного ансамбля.

Нагорский фольклорный ансамбль получил гран-при на фестивале «Завалинка»

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