Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России

Юные хористы из Кирова стали участниками мирового рекорда. В Санкт-Петербурге несколько тысяч человек спели гимн России.
В этом огромном количестве музыкантов и певцов есть и наши, вятские. Первого сентября кировчане, вместе с исполнителями со всей страны установили мировой рекорд. Тысячи человек на стадионе в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.
ЛЮБОВЬ БОЯРИНЦЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 Г. КИРОВА:
«Очень, очень масштабное мероприятие. Более 8-ми тысяч оркестрантов и около 20-ти тысяч хористов».
Киров представляли более 50-ти исполнителей. Более половины - это ученики первой музыкальной школы. Вспоминая о том событии ребятам трудно сдержать эмоции.
МАРЬЯМ АББАСОВА:
«Это было невероятное событие. Столько человек! Это первое мое такое выступление! Этот огромный стадион. Мне так понравилось! Вообще!»
ТАТЬЯНА КОШКИНА:
«Огромный стадион, море эмоций, много людей и столько воспоминаний приятных. То, что мы записаны в историю. Мы побили рекорд».
Эта масштабная акция приурочена к 75-летию создания музыкального произведения, положенного в основу гимна России. Среди участников, как воспитанники детских музыкальных школ, так и профессиональные музыканты и певцы. На стадионе исполнили не только гимн, но и песню "Эй, ухнем!"
Акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории. Рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов.