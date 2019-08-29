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Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России

Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России

Сегодня, 17:05
16
Артем Макаров

Юные хористы из Кирова стали участниками мирового рекорда. В Санкт-Петербурге несколько тысяч человек спели гимн России.

В этом огромном количестве музыкантов и певцов есть и наши, вятские. Первого сентября кировчане, вместе с исполнителями со всей страны установили мировой рекорд. Тысячи человек на стадионе в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.

ЛЮБОВЬ БОЯРИНЦЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 Г. КИРОВА:
«Очень, очень масштабное мероприятие. Более 8-ми тысяч оркестрантов и около 20-ти тысяч хористов».

Киров представляли более 50-ти исполнителей. Более половины - это ученики первой музыкальной школы. Вспоминая о том событии ребятам трудно сдержать эмоции.

МАРЬЯМ АББАСОВА:
«Это было невероятное событие. Столько человек! Это первое мое такое выступление! Этот огромный стадион. Мне так понравилось! Вообще!»




ТАТЬЯНА КОШКИНА:
«Огромный стадион, море эмоций, много людей и столько воспоминаний приятных. То, что мы записаны в историю. Мы побили рекорд».

Эта масштабная акция приурочена к 75-летию создания музыкального произведения, положенного в основу гимна России. Среди участников, как воспитанники детских музыкальных школ, так и профессиональные музыканты и певцы. На стадионе исполнили не только гимн, но и песню "Эй, ухнем!"

Акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории. Рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов.

Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России

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