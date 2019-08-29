Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России

Юные хористы из Кирова стали участниками мирового рекорда. В Санкт-Петербурге несколько тысяч человек спели гимн России.В этом огромном количестве музыкантов и певцов есть и наши, вятские. Первого сентября кировчане, вместе с исполнителями со всей страны установили мировой рекорд. Тысячи человек на стадионе в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.Киров представляли более 50-ти исполнителей. Более половины - это ученики первой музыкальной школы. Вспоминая о том событии ребятам трудно сдержать эмоции.Эта масштабная акция приурочена к 75-летию создания музыкального произведения, положенного в основу гимна России. Среди участников, как воспитанники детских музыкальных школ, так и профессиональные музыканты и певцы. На стадионе исполнили не только гимн, но и песню "Эй, ухнем!"Акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории. Рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов.