Прямой эфир
04 сен 17:16 Суд допросил архитектора застройки земли в парке Победы 31 авг 13:50 В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО). 02 сен 14:47 Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России». 03 сен 15:04 Кировчане почтили память жертв теракта в Беслане 02 сен 19:30 Вести. Киров (Россия-24) 02.09.2019 03 сен 11:58 В Зуевке открыли новую школу 30 авг 21:30 Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет 04 сен 17:13 В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение 02 сен 10:57 В детском лагере «Орлёнок» прошел фестиваль «АРМада» 31 авг 12:13 Легенда кирово-чепецкого хоккея Андрей Трефилов отмечает 50-летний юбилей.
14°C
$
66
72,89
06 сентября 20:00
06 сен 19:30 Школу искусств затопило в седьмой раз 06 сен 17:20 В Кирове прошел конкурс метрологических служб 06 сен 17:17 Казацкие дружины «Спас» и «Покров» помогут полицейским 06 сен 14:55 РСТ пояснила, кому снизят тариф за электричество 06 сен 14:50 Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки» 06 сен 11:30 В Кирове начали делать прививки от гриппа 06 сен 09:46 «Олимпию» ожидает ещё одна серьёзная проверка. 05 сен 17:45 В Метрограде осмотрели строительство детского сада 05 сен 17:42 Администрация Кирова отказалась от глобальных изменений схемы движения общественного транспорта 05 сен 17:05 Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России
Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки»

Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки»

Сегодня, 14:50
137
Карина Алоян

В доме-музее художника Хохрякова открылась выставка "Старая Вятка". Из фондов Вятского художественного музея представлены работы Николая Хохрякова и Сергея Емельянова.

Здесь, как говорится, вся Вятка. Более 30 работ - каждая из картин несет в себе свою, особую энергетику. Организаторы уверяют: это то, о чем не нужно рассказывать, это нужно увидеть.

- Чем хороша эта работа. Это небольшой этюд. Даже не закончен. Это кухня художника. Изображена эта береза - ей 100 лет, она до сих пор нас радует. Видим домочадцев - жили в этом доме.

Три зала той самой Вятки. Один из разделов выставки посвящен Сергею Емельянову - ученику Николая Хохрякова и Апполинария Васнецова.

СВЕТЛАНА АРДАШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ Н.Н ХОХРЯКОВА:
«Мы нашли в фондах музея произведения, которые Емельянов писал в Вятке, окрестности Вятки. Удивительные места. Так называемые архитектурные пейзажи».

Дополняет выставку и дымковская игрушка Людмилы Докиной.


ЛЮДМИЛА ДОКИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«И вот сейчас здесь у меня есть композиция "Где взяли? В капусте нашли". Там мужик сидит на гармошке играет, а ребенок вот так на капусту положен запеленный. И так и называется».

Музейные натюрморты, интерьеры культурных домов и виды усадьбы. Всё она - Старая Вятка, чарующая своей красотой.

Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки»

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама