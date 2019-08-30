Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки»

В доме-музее художника Хохрякова открылась выставка "Старая Вятка". Из фондов Вятского художественного музея представлены работы Николая Хохрякова и Сергея Емельянова.
Здесь, как говорится, вся Вятка. Более 30 работ - каждая из картин несет в себе свою, особую энергетику. Организаторы уверяют: это то, о чем не нужно рассказывать, это нужно увидеть.
- Чем хороша эта работа. Это небольшой этюд. Даже не закончен. Это кухня художника. Изображена эта береза - ей 100 лет, она до сих пор нас радует. Видим домочадцев - жили в этом доме.
Три зала той самой Вятки. Один из разделов выставки посвящен Сергею Емельянову - ученику Николая Хохрякова и Апполинария Васнецова.
СВЕТЛАНА АРДАШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ Н.Н ХОХРЯКОВА:
«Мы нашли в фондах музея произведения, которые Емельянов писал в Вятке, окрестности Вятки. Удивительные места. Так называемые архитектурные пейзажи».
Дополняет выставку и дымковская игрушка Людмилы Докиной.
ЛЮДМИЛА ДОКИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«И вот сейчас здесь у меня есть композиция "Где взяли? В капусте нашли". Там мужик сидит на гармошке играет, а ребенок вот так на капусту положен запеленный. И так и называется».
Музейные натюрморты, интерьеры культурных домов и виды усадьбы. Всё она - Старая Вятка, чарующая своей красотой.