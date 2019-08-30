Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки»

В доме-музее художника Хохрякова открылась выставка "Старая Вятка". Из фондов Вятского художественного музея представлены работы Николая Хохрякова и Сергея Емельянова.Здесь, как говорится, вся Вятка. Более 30 работ - каждая из картин несет в себе свою, особую энергетику. Организаторы уверяют: это то, о чем не нужно рассказывать, это нужно увидеть.Три зала той самой Вятки. Один из разделов выставки посвящен Сергею Емельянову - ученику Николая Хохрякова и Апполинария Васнецова.Дополняет выставку и дымковская игрушка Людмилы Докиной.Музейные натюрморты, интерьеры культурных домов и виды усадьбы. Всё она - Старая Вятка, чарующая своей красотой.