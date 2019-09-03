Сказочный мир скульптора Зинаиды Бушковой в Выставочном зале музея Васнецовых

Иллюстрации в объеме - так называет свои скульптуры Зинаида Бушкова. Её сказочный мир поселился в Выставочном зале музея Васнецовых. Как рождается скульптура, и кто вдохновляет мастера?Природа - мой первый учитель, говорит, Зинаида Ивановна. Именно в деревне, где прошло её детство, она научилась видеть прекрасное в простом. Так, героями ее работ часто становятся простые деревенские жители - женщина с козой, огородница, бабушка, которая чего-то ждет.Зинаида Бушкова много лет назад выбрала путь скульптора. И вот уже больше полувека она работает в скульптуре малых форм, создавая объемные произведения из керамики и дерева.Говорит, к объему привыкала сложно и долго. Настоящее мастерство пришло ближе к сорока, когда появился жизненный опыт. По её словам, для скульптора очень важно иметь развитый интеллект. Поэтому Зинаида Ивановна много читает и много наблюдает. Особенно любит останавливать взгляд на животных.Образ животных у художника и реальный, и сказочный. Так, русским сказкам посвящена целая серия. "Лиса и кот", "Иван царевич и серый волк", "Маша и медведь", "Лиса и петух".Сказочная анималистика Зинаиды Бушковой отличается душевностью, теплотой и проработкой деталей.Впрочем, даже в сказке всегда есть место реальным персонажам. Особая любовь у художницы к котам. Этот сделан из шамотной глины. Все начинается с эскиза - маленькой фигурки животного. А дальше - лепка по памяти.Художник говорит: я выбрала скульптуру, потому что именно это направление дает свободу. Скульптор может создать работу из любого материала. Например, когда у Зинаиды Ивановны не было возможности обжигать глиняные формы в печи, она взяла в руки дерево. Так, на свет появились скульптуры из липы, и это стало особенностью её творчества.Персональная выставка Зинаиды Бушковой объединила работы разных лет, получилась богатой и разнообразной и соединила в одном пространстве все ипостаси скульптора.