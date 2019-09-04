В Кирове проходит региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку»

По 24 ноября в Кирове проходит второй Региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку». В фестивале принимают участие музыканты, получившие образование в Кировской области, но живущие и работающие сегодня в других городах России. Концерты проходят в большом и малом залах Вятской филармонии.Звучит симфоническая увертюра «Альма Матер», которую написал Максим Бабинцев, выпускник кировского музыкального училища имени Казенина, который теперь живет и учится в Москве, впрочем, как и все «звезды» фестиваля «Земляки. Возвращение на Вятку».Каждый концерт фестиваля представляет определённый музыкальный жанр и будет проводиться в сопровождении одного из филармонических оркестров: Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, Вятского симфонического оркестра имени Раевского, Вятского камерного оркестра. На первом концерте царствовала классическая симфоническая музыка.Следующий концерт из серии выступлений наших земляков пройдет 1 октября. Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина откроет 62-й концертный сезон с участием солиста Пермского академического театра оперы и балета Александра Погудина и солиста Свердловского государственного театра музыкальной комедии Евгения Елпашева.