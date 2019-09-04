В Кирове проходит региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку»

По 24 ноября в Кирове проходит второй Региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку». В фестивале принимают участие музыканты, получившие образование в Кировской области, но живущие и работающие сегодня в других городах России. Концерты проходят в большом и малом залах Вятской филармонии.
Звучит симфоническая увертюра «Альма Матер», которую написал Максим Бабинцев, выпускник кировского музыкального училища имени Казенина, который теперь живет и учится в Москве, впрочем, как и все «звезды» фестиваля «Земляки. Возвращение на Вятку».
МАКСИМ БАБИНЦЕВ, КОМПОЗИТОР, УЧАСТНИК КОНЦЕРТА «ЗЕМЛЯКИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ВЯТКУ»:
«Я написал её, когда учился в училище, посвятил родному городу и очень рад, что сегодня состоится её премьера».
Каждый концерт фестиваля представляет определённый музыкальный жанр и будет проводиться в сопровождении одного из филармонических оркестров: Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, Вятского симфонического оркестра имени Раевского, Вятского камерного оркестра. На первом концерте царствовала классическая симфоническая музыка.
ТАРАС БАБИЙ ПЕВЕЦ, СОЛИСТ КОНЦЕРТА «ЗЕМЛЯКИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ВЯТКУ»:
«Этот концерт - огромное творческое и жизненное испытание, потому что это волнительно, очень закаляет тебя как артиста и личность».
ЛЕЙЛА НАСИБОВА, ФЛЕЙТИСТКА, УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТА «ЗЕМЛЯКИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ВЯТКУ»:
«Это прекрасная возможность повстречаться со своими коллегами. Все, кто сегодня играет, мои друзья и сокурсники. Я очень рада этому концерту».
Следующий концерт из серии выступлений наших земляков пройдет 1 октября. Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина откроет 62-й концертный сезон с участием солиста Пермского академического театра оперы и балета Александра Погудина и солиста Свердловского государственного театра музыкальной комедии Евгения Елпашева.