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Художники из России и Италии приехали на традиционный Васнецовский пленэр

Художники из России и Италии приехали на традиционный Васнецовский пленэр

Вчера, 14:37
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Карина Алоян

Сегодня в Кирове проходит традиционный Васнецовский пленэр. А накануне в Вятском художественном музее состоялась творческая встреча участников и гостей пленэра.

В этом году ему 14. Всероссийский Васнецовский пленэр - уже неотъемлемая часть культурной жизни не только Кировской области, но и всей страны.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В предыдущие пленэры с 2006 по 2018 год проходили в наиболее значимых для художников местах - село Рябово Зуевского района, село Лопьял Уржумского района, в самом городе Уржуме. В этом году впервые художники будут трудиться только в областном центре».

Раз в год художники из самых разных городов едут сюда за вдохновением, впечатлениями, новыми знакомствами и встречами скорее не с коллегами, а старыми добрыми друзьями.

ОЛЬГА КРУПИНА, КУРАТОР ВСЕРОССИЙСКОГО ВАСНЕЦОВСКОГО ПЛЕНЭРА – 2019:
«В этом году в пленэре принимают участие 9 художников из Москвы, Кирова и Барнаула».

Дмитрий Сенников, шутя, называет себя старожилом пленэра. Ещё бы - за его плечами их, шутит, не пересчитать. В этом году хоть участие и не принимает, но по доброй традиции - здесь. На две недели Киров превращается в художественную столицу и встречает лучших художников - такое пропустить нельзя.

ДМИТРИЙ СЕННИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ (Г. КИРОВ):
«Дух того времени. Хочется снова работать, творить. Счастливые люди, которые будут работать на нашей прекрасной вятской земле, потому что она действительно полна удивительных людей, ну а Васнецовы - их не только у нас в России знают, но и во всем мире».

Евгений Ромашко - народный художник Российской Федерации, лауреат премии в прошлом году. В этом году приезжает на пленэр уже во второй раз и не перестает удивляться вятской земле, которая, обычно, всегда сама подсказывает, что именно должно оказаться на холсте.

ЕВГЕНИЙ РОМАШКО, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ (Г. МОСКВА):
«Не мы места выбираем, а они нас выбирают. Идёшь-идёшь и раз тебя место выбрало - ты начинаешь это чувствовать и, в общем-то, очаровываться этим».

Среди почётных гостей - итальянский живописец. Прямо из солнечной Италии - он впервые приехал сюда в 2011 и вот возвращается снова на протяжении 8 лет - какой-то невероятной магией притягивает эта земля.

МАУРО РОБЕРТО ГАВАЦЦИ, ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ:
«Интересно посмотреть, как это происходит у нас. Ну и кроме того интересно найти красивый уголок, необычный, где всё вместе можно найти - и красоту, и цвета и запахи и воздух и прекрасных людей и нарисовать это».

У участников Васнецовского пленэра есть чуть больше десяти дней, чтобы охватить кистью окрестности Кирова. Итогом их работы станет выставка созданных на пленэре произведений - таких разных, но в то же время одинаково чарующих своей красотой.

Художники из России и Италии приехали на традиционный Васнецовский пленэр

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