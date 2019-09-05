Художники из России и Италии приехали на традиционный Васнецовский пленэр

Сегодня в Кирове проходит традиционный Васнецовский пленэр. А накануне в Вятском художественном музее состоялась творческая встреча участников и гостей пленэра.В этом году ему 14. Всероссийский Васнецовский пленэр - уже неотъемлемая часть культурной жизни не только Кировской области, но и всей страны.Раз в год художники из самых разных городов едут сюда за вдохновением, впечатлениями, новыми знакомствами и встречами скорее не с коллегами, а старыми добрыми друзьями.Дмитрий Сенников, шутя, называет себя старожилом пленэра. Ещё бы - за его плечами их, шутит, не пересчитать. В этом году хоть участие и не принимает, но по доброй традиции - здесь. На две недели Киров превращается в художественную столицу и встречает лучших художников - такое пропустить нельзя.Евгений Ромашко - народный художник Российской Федерации, лауреат премии в прошлом году. В этом году приезжает на пленэр уже во второй раз и не перестает удивляться вятской земле, которая, обычно, всегда сама подсказывает, что именно должно оказаться на холсте.Среди почётных гостей - итальянский живописец. Прямо из солнечной Италии - он впервые приехал сюда в 2011 и вот возвращается снова на протяжении 8 лет - какой-то невероятной магией притягивает эта земля.У участников Васнецовского пленэра есть чуть больше десяти дней, чтобы охватить кистью окрестности Кирова. Итогом их работы станет выставка созданных на пленэре произведений - таких разных, но в то же время одинаково чарующих своей красотой.