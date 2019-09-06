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В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци

В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци

Сегодня, 14:58
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В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци. Мастер привез 19 картин, выполненных в стиле символизм. Кроме того, Мауро Гавацци собирается изобразить на полотнах и Киров.

Падающий собор Василия Блаженного справа, мавзолей, в центре - памятник Минину и Пожарскому. Картина "Красная площадь" - первая, которую увидят посетители выставки.

МАУРО ГАВАЦЦИ, ХУДОЖНИК:
«На картине изображено не то, что есть на самом деле. Мне хотелось изобразить красную площадь как шахматную доску, на которой происходят игры, которые оказывают влияние на Москву и всю Россию».

Всего на выставке представлено 19 картин. Каждая из работ итальянского художника Мауро Гавацци представляет собой набор символов. Если зрителю удастся понять их смысл, то станет понятна и главная идея, которую автор вложил в произведение. Порой одна картина может повествовать о целой эпохе.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«При помощи образов-символов автор рассказывает историю развития мировых государств: например, Греции, а также восточных стран - Японии, а также историю покорения человеком космоса».

В Кирове итальянский художник уже в третий раз, и во второй раз здесь он представляет собственную выставку. Мауро Гавацци признается - город настолько ему полюбился, что для работы он теперь использует кировские материалы.

МАУРО ГАВАЦЦИ, ХУДОЖНИК:
«Это Пентаптих элементы природы. Он сделан на кировской березе. Есть особенности моей работы – я делаю случайные порезы на дереве, а потом заполняю полотно картины маслом».

В этом году Мауро Гавацци в Кирове не только представляет выставку, но и участвует во Всероссийском Васнецовском пленэре. Киров станет вторым городом России, после Москвы, который художник запечатлеет на своих полотнах.

МАУРО ГАВАЦЦИ, ХУДОЖНИК:
«Я начал работу над четырьмя картинами различных уголков Кирова и надеюсь, что они будут хороши, потому что Киров – это мое сердце и я надеюсь передать любовь к городу как художник».

Все места, которые Мауро Гавацци изобразит на картинах, автор пока не раскрывает. Но среди них точно будет улица Спасская, Костел и одна из церквей.

В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци

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