В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци. Мастер привез 19 картин, выполненных в стиле символизм. Кроме того, Мауро Гавацци собирается изобразить на полотнах и Киров.Падающий собор Василия Блаженного справа, мавзолей, в центре - памятник Минину и Пожарскому. Картина "Красная площадь" - первая, которую увидят посетители выставки.Всего на выставке представлено 19 картин. Каждая из работ итальянского художника Мауро Гавацци представляет собой набор символов. Если зрителю удастся понять их смысл, то станет понятна и главная идея, которую автор вложил в произведение. Порой одна картина может повествовать о целой эпохе.В Кирове итальянский художник уже в третий раз, и во второй раз здесь он представляет собственную выставку. Мауро Гавацци признается - город настолько ему полюбился, что для работы он теперь использует кировские материалы.В этом году Мауро Гавацци в Кирове не только представляет выставку, но и участвует во Всероссийском Васнецовском пленэре. Киров станет вторым городом России, после Москвы, который художник запечатлеет на своих полотнах.Все места, которые Мауро Гавацци изобразит на картинах, автор пока не раскрывает. Но среди них точно будет улица Спасская, Костел и одна из церквей.