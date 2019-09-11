В Кировском драмтеатре открыли мемориальную доску худруку Евгению Степанцеву

В Кировском драматическом театре прошло открытие мемориальной доски художественному руководителю театра Евгению Степанцеву.Замечательный режиссёр, смелый человек - так отзываются о нём те, кто работал с Евгением Кузьмичом. В этот день пришли почтить его память близкие, коллеги, друзья.Евгений Кузьмич посвятил работе в нашем театре более тридцати лет, начиная от режиссера-постановщика до художественного руководителя драмтеатра. За свою творческую жизнь режиссёр поставил более ста спектаклей. Его работы неоднократно становились лауреатами и дипломантами региональных, всероссийских и международных фестивалей. В 1980 году за постановку спектакля-дилогии "Ивушка не плакучая" Евгений Степанцев был удостоен премии Станиславского в области театрального искусства.В этот день многие вспоминали истории, связанные с Евгением Кузьмичом, совместные победы, встречи.Памятная доска Евгению Степанцеву установлена в фойе второго этажа Кировского драматического театра.