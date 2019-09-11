В Кировском драмтеатре открыли мемориальную доску худруку Евгению Степанцеву

В Кировском драматическом театре прошло открытие мемориальной доски художественному руководителю театра Евгению Степанцеву.
Замечательный режиссёр, смелый человек - так отзываются о нём те, кто работал с Евгением Кузьмичом. В этот день пришли почтить его память близкие, коллеги, друзья.
ВЛАДИМИР СИТНИКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Встречались очень часто, и он даже как-то пошутил: "Я поставил на сцене раскладушку, чтобы Ситников там ночевал и не отрывался от театра, потому что думает над новой пьесой"».
Евгений Кузьмич посвятил работе в нашем театре более тридцати лет, начиная от режиссера-постановщика до художественного руководителя драмтеатра. За свою творческую жизнь режиссёр поставил более ста спектаклей. Его работы неоднократно становились лауреатами и дипломантами региональных, всероссийских и международных фестивалей. В 1980 году за постановку спектакля-дилогии "Ивушка не плакучая" Евгений Степанцев был удостоен премии Станиславского в области театрального искусства.
ЕЛЕНА ОДИНЦОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Именно в этом театре должна быть увековечена память о лауреате государственной премии России, о Заслуженном деятеле искусств России Евгении Кузьмиче Степанцеве, который москвич по рождению, но посвятил свою жизнь провинции».
В этот день многие вспоминали истории, связанные с Евгением Кузьмичом, совместные победы, встречи.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я тогда ему рассказала: "Только сейчас, знакомясь подробно с Вашей биографией, теперь я знаю, чьи спектакли произвели тогда на меня огромное впечатление"».
Памятная доска Евгению Степанцеву установлена в фойе второго этажа Кировского драматического театра.