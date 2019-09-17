Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы города Кирова

Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы нашего города. Известные российские художники переносят на свои полотна красоту здешних - и таких знакомых для нас - мест. Как рождаются настоящие произведения искусства?И хотя погода в Кирове резко испортилась, участников пленэра это ничуть не пугает. Народный художник России - Евгений Ромашко творит прямо под аккомпанемент дождя. Яркие краски Спасского собора компенсируют всю серость будней. Старая Вятка впечатляет и вдохновляет даже тех, кто много где побывал.На Алексея Суховецкого - гостя из Москвы - тоже большое впечатление произвела именно православная Вятка, а точнее её жемчужина - Успенский собор Трифонова монастыря. В Кирове народный художник России уже не в первый раз, но до сегодняшнего дня с натуры здесь писать не приходилось. Трудиться над этим полотном для него удовольствие особое.Завершится Васнецовский пленэр выставкой работ художников. Ряд авторов подарят свои работы фонду Вятского художественного музея.