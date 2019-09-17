Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци 13 сен 17:36 В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!" 17 сен 14:47 Кировские байкеры закрыли мотосезон 13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии
10°C
$
64,22
70,94
19 сентября 13:12
19 сен 11:21 В спортивной школе № 1 города Кирова разгорелся конфликт 19 сен 11:16 В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина 19 сен 11:13 В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов 19 сен 11:10 Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды 19 сен 10:08 МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи. 18 сен 17:25 На дорогах областного центра появляются новые дорожные знаки 18 сен 17:21 Завершены работы по укреплению прибрежной части поселка Перекоп 18 сен 17:20 Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии 18 сен 15:04 В Кирове проходит всероссийский театральный фестиваль "Вятка - город детства" 18 сен 13:58 Молодёжная команда «Олимпия» сегодня проводит стартовый матч первенства НМХЛ.
Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы города Кирова

Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы города Кирова

17 сентября 2019 11:10
417
Анастасия Елсукова

Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы нашего города. Известные российские художники переносят на свои полотна красоту здешних - и таких знакомых для нас - мест. Как рождаются настоящие произведения искусства?

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году именитые художники трудятся не в Рябово, и ни в Уржуме - местах, тесно связанных с жизнью братьев Васнецовых, - а именно в областном центре, создают портрет нашего города. Живописные уголки Вятки вдохновляют на создание потрясающе красивых работ».

И хотя погода в Кирове резко испортилась, участников пленэра это ничуть не пугает. Народный художник России - Евгений Ромашко творит прямо под аккомпанемент дождя. Яркие краски Спасского собора компенсируют всю серость будней. Старая Вятка впечатляет и вдохновляет даже тех, кто много где побывал.

ЕВГЕНИЙ РОМАШКО, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Я просто был поражен, увидев такой собор, это не хуже чем итальянская архитектура по своему воздействию, по крайней мере, на меня. Там очень все красиво, но здесь не менее красиво, чем в европейских странах. Я просто был восхищен, и у меня возникла идея отразить это все на полотне».

На Алексея Суховецкого - гостя из Москвы - тоже большое впечатление произвела именно православная Вятка, а точнее её жемчужина - Успенский собор Трифонова монастыря. В Кирове народный художник России уже не в первый раз, но до сегодняшнего дня с натуры здесь писать не приходилось. Трудиться над этим полотном для него удовольствие особое.

АЛЕКСЕЙ СУХОВЕЦКИЙ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Иначе я бы не тратил время, краски, холст, конечно, не возможно изображать писать, если ты не восхищаешься тем, что ты делаешь. Всегда хочется выложиться и сделать так, чтобы ты сам был (как самый придирчивый судья) доволен».

Завершится Васнецовский пленэр выставкой работ художников. Ряд авторов подарят свои работы фонду Вятского художественного музея.

Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы города Кирова

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама