Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы города Кирова

Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы нашего города. Известные российские художники переносят на свои полотна красоту здешних - и таких знакомых для нас - мест. Как рождаются настоящие произведения искусства?
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году именитые художники трудятся не в Рябово, и ни в Уржуме - местах, тесно связанных с жизнью братьев Васнецовых, - а именно в областном центре, создают портрет нашего города. Живописные уголки Вятки вдохновляют на создание потрясающе красивых работ».
И хотя погода в Кирове резко испортилась, участников пленэра это ничуть не пугает. Народный художник России - Евгений Ромашко творит прямо под аккомпанемент дождя. Яркие краски Спасского собора компенсируют всю серость будней. Старая Вятка впечатляет и вдохновляет даже тех, кто много где побывал.
ЕВГЕНИЙ РОМАШКО, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Я просто был поражен, увидев такой собор, это не хуже чем итальянская архитектура по своему воздействию, по крайней мере, на меня. Там очень все красиво, но здесь не менее красиво, чем в европейских странах. Я просто был восхищен, и у меня возникла идея отразить это все на полотне».
На Алексея Суховецкого - гостя из Москвы - тоже большое впечатление произвела именно православная Вятка, а точнее её жемчужина - Успенский собор Трифонова монастыря. В Кирове народный художник России уже не в первый раз, но до сегодняшнего дня с натуры здесь писать не приходилось. Трудиться над этим полотном для него удовольствие особое.
АЛЕКСЕЙ СУХОВЕЦКИЙ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Иначе я бы не тратил время, краски, холст, конечно, не возможно изображать писать, если ты не восхищаешься тем, что ты делаешь. Всегда хочется выложиться и сделать так, чтобы ты сам был (как самый придирчивый судья) доволен».
Завершится Васнецовский пленэр выставкой работ художников. Ряд авторов подарят свои работы фонду Вятского художественного музея.