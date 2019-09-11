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Художники-любители представили свои работы в ОДНТ

Художники-любители представили свои работы в ОДНТ

Вчера, 14:39
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Иван Швецов

Красоту Вятского края, натюрморты и осенние букеты могут увидеть кировчане на выставке художников-любителей в Областном доме народного творчества.

Нина Шустова никогда не садится писать картины в плохом настроении. Выбирает светлые образы и работает только с радостью, поэтому и смотреть то, что получается, - приятно. Художница окончила Кировский медицинский колледж, но сейчас главное дело жизни для нее, всё-таки не медицина, а живопись. Она осваивает новые направления и техники, расширяет творческую палитру, неоднократно принимала участие в экспозициях ОДНТ.

НИНА ШУСТОВА, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Выставка эта для меня значит очень много, потому что это юбилейная выставка, мне помогали её создавать коллеги-художники».
 
Другому участнику выставки, Михаилу Коротких недавно исполнилось 70 лет. Всю жизнь он прослужил в правоохранительных органах. Но всегда любил рисовать и на заслуженном отдыхе по-настоящему увлекся живописью. Стал заниматься в художественной школе, оттачивал написание натюрмортов и пейзажей. Михаил Коротких черпает вдохновение у вятской природы и голландских мастеров живописи, некоторые из его картин напоминают профессионально написанные работы голландских художников 17 века. Их отличает отточенность техники и ясность композиции.

МИХАИЛ КОРОТКИХ, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Я люблю с натуры работать, вот недавно у меня жена испекла что-то, мне так понравилось, что я взял, поставил рядом самовар и нарисовал».
 
Оба участника выставки занимаются в клубе-художников любителей, выезжают на пленэры, берут уроки у профессиональных мастеров. И результат очевиден - их работы на вкус обычного зрителя мало чем отличаются от работ опытных и дипломированных художников.

Художники-любители представили свои работы в ОДНТ

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