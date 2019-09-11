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В библиотеке имени Грина можно познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки

В библиотеке имени Грина можно познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки

Вчера, 17:43
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Карина Алоян

Прогуляться по улицам старой Вятки и не только. В Кирове открылась новая художественная выставка "Дороги Вятки". Свои работы представила Любовь Пестова-Целищева.

Атмосфера виртуальной экскурсии в прошлое. Пройтись и проехать по старым дорогам Вятки и увидеть старинные города и вятские тракты, входившие в Большую Сибирскую дорогу - это всё здесь.

ЛЮБОВЬ ПЕСТОВА-ЦЕЛИЩЕВА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Здесь представлены работы по книжному изданию "Общегосударственные и губернские дороги Вятки". Это уже третья часть. До этого было вверх и вниз по течению реки Вятки. Это третья часть, а это третья часть - очень большой цикл».

Много лет Любовь Алексеевна скрупулезно изучает историю Вятского края, воплощая авторские идеи в графике, иллюстрации, исследовательской литературе. Работы художницы передают то, что не найдёшь ни в каких архивах - это очарованность Вяткой и Вятским краем.

ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Здесь на этих уникальных работах мы видим такие города как Яранск, Слободской, Тужу, Котельнич - те места, которые затрагиваются в Большом Сибирском тракте. Ведь он помогал выживать и крестьянам. Развивалась цивилизация».

Увидеть можно и Вятку сегодняшнюю - она, в отличие от других работ изображена в цвете. На выставке представлены работы и других известных художников - Нелли Зубаревой и Ларисы Окишевой. Познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки можно будет до 3 ноября в библиотеке имени Грина.

В библиотеке имени Грина можно познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки

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