В библиотеке имени Грина можно познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки

Прогуляться по улицам старой Вятки и не только. В Кирове открылась новая художественная выставка "Дороги Вятки". Свои работы представила Любовь Пестова-Целищева.Атмосфера виртуальной экскурсии в прошлое. Пройтись и проехать по старым дорогам Вятки и увидеть старинные города и вятские тракты, входившие в Большую Сибирскую дорогу - это всё здесь.Много лет Любовь Алексеевна скрупулезно изучает историю Вятского края, воплощая авторские идеи в графике, иллюстрации, исследовательской литературе. Работы художницы передают то, что не найдёшь ни в каких архивах - это очарованность Вяткой и Вятским краем.Увидеть можно и Вятку сегодняшнюю - она, в отличие от других работ изображена в цвете. На выставке представлены работы и других известных художников - Нелли Зубаревой и Ларисы Окишевой. Познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки можно будет до 3 ноября в библиотеке имени Грина.