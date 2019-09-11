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Подведены итоги литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт»

Подведены итоги литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт»

Вчера, 17:51
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Юлия Шалаева

В библиотеке имени Герцена подвели итоги литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт». В финал вышли около восьмидесяти участников. Кто они, юные писатели, и о чём их произведения?

- Прабабушка и её сестра выходили бездомную собаку и назвали её Юрка. Кормили, перевязывали её лапу. Зимой держали в избе.
Тимуру 13 лет, а он уже написал свой первый рассказ. Тему юноша выбрал непростую - он описал жизнь детей во время войны. История двух девочек, которые пытаются выжить в тылу и при этом остаются добрыми, спасая животных, - возникла не случайно. Это реальные случаи из жизни прабабушки Тимура.

ТИМУР АЧИЛОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «АВТОРЫ-ДЕТИ. ЧУДО-ДЕРЕВО РАСТЁТ» (ПОДОСИНОВСКИЙ РАЙОН, П. ДЕМЬЯНОВО):
«Когда моя прабабушка и её сестра хотели приготовить пироги. Они очень устали, но нужно было что-то приготовить, чтобы поужинать. Но когда они положили пироги в печку, они заснули, а когда проснулись, они уже были сгоревшими».

Небольшие повести, рассказы, стихи - все написано по-детски наивно, но очень трогательно и искренне. В этом году в финал литературного конкурса "Авторы-дети" вышли восемьдесят юных писателей. Все они разные - из Кирова и районов области. Есть совсем маленькие - четырех-пяти лет, есть и взрослые, семнадцатилетние участники.

МАРИНА БОРЧИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Дети присылают все что угодно: прозу, стихи, эссе. Благодаря их произведениям мы стали придумывать номинации. Оказалось, что дети с пяти лет пишут размышления о жизни - в рифме и прозе - появилась такая номинация».

София Абашева из Кирова прислала на конкурс сказку собственного сочинения. Девочке девять лет. Сначала она увлекалась рисованием, а затем стала придумывать к картинкам небольшие рассказы. Так и появилась трогательная сказка про старые перчатки.

СОФИЯ АБАШЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «АВТОРЫ-ДЕТИ. ЧУДО-ДЕРЕВО РАСТЁТ»:
«Сказка про перчатки, про которые забыли, и у них была просьба к фее, чтобы она их превратила в ласточек».

Работу конкурсантов оценивали кировские писатели. В общей сложности в разных номинациях и возрастных группах было выбрано 23 победителя литературного конкурса.

Подведены итоги литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт»

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