Подведены итоги литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт»

В библиотеке имени Герцена подвели итоги литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт». В финал вышли около восьмидесяти участников. Кто они, юные писатели, и о чём их произведения?- Прабабушка и её сестра выходили бездомную собаку и назвали её Юрка. Кормили, перевязывали её лапу. Зимой держали в избе.Тимуру 13 лет, а он уже написал свой первый рассказ. Тему юноша выбрал непростую - он описал жизнь детей во время войны. История двух девочек, которые пытаются выжить в тылу и при этом остаются добрыми, спасая животных, - возникла не случайно. Это реальные случаи из жизни прабабушки Тимура.Небольшие повести, рассказы, стихи - все написано по-детски наивно, но очень трогательно и искренне. В этом году в финал литературного конкурса "Авторы-дети" вышли восемьдесят юных писателей. Все они разные - из Кирова и районов области. Есть совсем маленькие - четырех-пяти лет, есть и взрослые, семнадцатилетние участники.София Абашева из Кирова прислала на конкурс сказку собственного сочинения. Девочке девять лет. Сначала она увлекалась рисованием, а затем стала придумывать к картинкам небольшие рассказы. Так и появилась трогательная сказка про старые перчатки.Работу конкурсантов оценивали кировские писатели. В общей сложности в разных номинациях и возрастных группах было выбрано 23 победителя литературного конкурса.