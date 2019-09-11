В Доме - музее Салтыкова - Щедрина открылась выставка "Три О" И. Гончарова"

В музее Салтыкова-Щедрина сегодня можно познакомиться с серией работ московской художницы Людмилы Григорьевой-Семятицкой. Это иллюстрации к произведениям Гончарова, и выставка посвящена 160-летию со дня выхода из печати романа «Обломов».Эта выставка - из музея города Ульяновска, родины Ивана Гончарова. Цикл картин «Три «О» был создан к юбилею писателя в 2012 году и представляет образы из трёх романов: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Все работы лаконичны и композиционно построены очень четко.Сама художница признается, что ее волнует неповторимая, непредсказуемая линия разрыва, и каждый раз она восхищается ее причудливостью и напряженностью. В каждом клочке бумаги Людмила Григорьева-Семятицкая видит какие-то образы. Думая об этой большой работе, вновь прочитала все три романа и поняла, как важно перечитывать все их подряд, обладая уже накопленным жизненным опытом. Художественные образы на выставке дополняют издания произведений Гончарова.Цикл картин Григорьевой-Семятицкой - своеобразный диалог со зрителем, охватывающий тему со всех сторон. И эти работы дают возможность мысленно дополнять и расширять круг вопросов, который волнует автора.