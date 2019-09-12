В Кирове проходит всероссийский театральный фестиваль "Вятка - город детства"

Кировчане увидят лучшие детские спектакли российских театров. В областном центре открылся фестиваль-лаборатория "Вятка - город детства".Чудо начинается - здесь. Шесть фестивальных дней, две площадки - Киров принимает лучших из лучших. Спектакли из театров Санкт-Петербурга, Москвы, отмеченные главными театральными наградами России. В программу вошли и две самые яркие премьеры для детей, созданные на сценах кировских театров.В этом году изменилась концепция и формат. Теперь это не конкурсная площадка - общая лаборатория не только для театров кукол, но и драматических театров для детей, независимых проектов и творческих объединений.Но посмотреть спектакли - еще полдела. Организаторы подготовили для участников образовательные встречи и мастер-классы. Программа обещает быть насыщенной.У таких произведений не бывает возрастов. Театральное творчество, которое своей искренностью покоряет зрителей всех возрастов и всех поколений. Одно из самых знаковых событий Года театра в России в Кировской области - Вятка снова стала "городом детства".