В Кирове проходит всероссийский театральный фестиваль "Вятка - город детства"

Кировчане увидят лучшие детские спектакли российских театров. В областном центре открылся фестиваль-лаборатория "Вятка - город детства".
Чудо начинается - здесь. Шесть фестивальных дней, две площадки - Киров принимает лучших из лучших. Спектакли из театров Санкт-Петербурга, Москвы, отмеченные главными театральными наградами России. В программу вошли и две самые яркие премьеры для детей, созданные на сценах кировских театров.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы - взрослые, хотели сказать, что действительно город детства - значит город счастья, потому что спустя много лет вы будете говорить, что самое счастливое время - время детства. Мы хотим, чтобы все спектакли, которые привезли вам лучшие федеральные коллективы и наши спектакли были для вас интересными, необыкновенными».
В этом году изменилась концепция и формат. Теперь это не конкурсная площадка - общая лаборатория не только для театров кукол, но и драматических театров для детей, независимых проектов и творческих объединений.
ЕЛЕНА КРИВОШЕЕВА, ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ "ВЯТКА - ГОРОД ДЕТСТВА", ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ:
«Вот эта уникальность лабораторная состоит в том, что спектакли малой формы - они сделаны для малой сцены. Это не так просто как казалось бы. На большой сцене можно сделать всё - скрыться за эффектами. Малая сцена даёт место для какой-то широкой фантазии».
Но посмотреть спектакли - еще полдела. Организаторы подготовили для участников образовательные встречи и мастер-классы. Программа обещает быть насыщенной.
ОЛЬГА БИГИЛЬДИНСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ СО ЗРИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА:
«Наши проекты - это способ привлечь к театру собственную аудиторию, воспитать свою аудиторию, чтобы у театра был свой зритель и зритель, который думает с тобой, на одном языке с тобой развивается, где есть место для диалога об искусстве - театральном искусстве в том числе».
У таких произведений не бывает возрастов. Театральное творчество, которое своей искренностью покоряет зрителей всех возрастов и всех поколений. Одно из самых знаковых событий Года театра в России в Кировской области - Вятка снова стала "городом детства".