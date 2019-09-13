В ДХШ города Кирова открылись сразу три выставки

В детской художественной школе открылись сразу три мини-выставки работ учащихся школы. Разнохарактерные экспозиции гармонично вписались в общее выставочное пространство.Три выставки, одна цель - предупредить. Около 30 работ - для полноты раскрытия темы ребятам предложили обратиться к такому виду графики, как плакат. Каждый - с соответствующим лозунгом, отражающим проблему."Я выбираю жизнь" как привлечение внимания к здоровому образу жизни, "Терроризм - угроза обществу" как профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и "Безопасная дорога" - повод еще раз вспомнить правила дорожного движения.Выставка-конкурс, но скорее не за победу, а за участие, чтобы еще раз напомнить друг другу - как важно ценить то, что у нас сейчас есть.Познакомиться с работами начинающих мастеров кисти можно в художественной школе до конца октября.