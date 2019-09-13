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В ДХШ города Кирова открылись сразу три выставки

В ДХШ города Кирова открылись сразу три выставки

Вчера, 14:58
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Карина Алоян

В детской художественной школе открылись сразу три мини-выставки работ учащихся школы. Разнохарактерные экспозиции гармонично вписались в общее выставочное пространство.

Три выставки, одна цель - предупредить. Около 30 работ - для полноты раскрытия темы ребятам предложили обратиться к такому виду графики, как плакат. Каждый - с соответствующим лозунгом, отражающим проблему.

ОЛЬГА ЗАКИРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
«Общую цель они преследуют одну - предупредить, напомнить нашим ученикам, что жизнь - самое ценное, что есть у нас в принципе, что мы должны сохранять ее беречь, используя вот эти варианты».

"Я выбираю жизнь" как привлечение внимания к здоровому образу жизни, "Терроризм - угроза обществу" как профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и "Безопасная дорога" - повод еще раз вспомнить правила дорожного движения.

ПОЛИНА ГЛОТОВА:
«Последнее время происходит очень много аварий связанных с ДТП, с детьми и я хотела показать этой картиной год назад, что детям нужно быть внимательнее при переходе дороги».

Выставка-конкурс, но скорее не за победу, а за участие, чтобы еще раз напомнить друг другу - как важно ценить то, что у нас сейчас есть.

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Решили поучаствовать в этом конкурсе и результаты даже очень порадовали. Наши ученики заняли первое и второе место и даже гран-при».

Познакомиться с работами начинающих мастеров кисти можно в художественной школе до конца октября.

В ДХШ города Кирова открылись сразу три выставки

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