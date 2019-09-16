В Кирове прошёл общедоступный художественный мастер-класс "Рисуй любимый город"

В Кирове на Театральной площади прошёл общедоступный художественный мастер-класс "Рисуй любимый город".Такой мастер-класс в нашем городе прошёл впервые: к нему мог присоединиться любой желающий, нужно было только взять с собой всё необходимое - краски, палитру и холст, кто-то рисовал и на обычной бумаге карандашом.Все действия мастера - а им был заслуженный художник России, участник многочисленных российских и международных выставок Валерий Мокрушин - демонстрировались на большом экране.Старались успеть за рукой мастера студенты художественного училища, ученики детской художественной школы, школ искусств, художественных студий города, а также все неравнодушные к живописи и, в целом, к искусству.Мастер-класс прошёл в рамках Всероссийского Васнецовского пленэра.