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В Кирове прошёл общедоступный художественный мастер-класс "Рисуй любимый город"

В Кирове прошёл общедоступный художественный мастер-класс "Рисуй любимый город"

Вчера, 17:14
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Альбина Самигуллина

В Кирове на Театральной площади прошёл общедоступный художественный мастер-класс "Рисуй любимый город".

- Мы выбрали неслучайно этот момент. Здесь изображена как раз набережная реки, ротонда знаменитая в Александровском саду, это удивительное место, куда собираются все кировчане, туда приходят и молодожены, и вот маленькую сцену мы наблюдали в первый день прогулки по городу, и вот эта сцена как раз стала этим нашим героем дня.

Такой мастер-класс в нашем городе прошёл впервые: к нему мог присоединиться любой желающий, нужно было только взять с собой всё необходимое - краски, палитру и холст, кто-то рисовал и на обычной бумаге карандашом.

ВАЛЕРИЙ МОКРУШИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Прибыв на вятскую благодатную землю, нас встретила замечательная осень. И мы под впечатлением вот этой замечательной красоты находимся здесь уже две недели и пишем интересные работы. Для нас это настоящий праздник для души».
 
Все действия мастера - а им был заслуженный художник России, участник многочисленных российских и международных выставок Валерий Мокрушин - демонстрировались на большом экране.

ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Валерий Анатольевич подготовил эскиз, на основе которого сегодня художники и работают. Они вместе с мастером выполняют композицию от начала и до завершения».
 
Старались успеть за рукой мастера студенты художественного училища, ученики детской художественной школы, школ искусств, художественных студий города, а также все неравнодушные к живописи и, в целом, к искусству.

ДАРЬЯ МАЛЫШЕВА, УЧЕНИЦА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«У меня другие краски, и это вызывает некоторые сложности по работе, так как разные скорости по работе у нас с художником, и я не привыкла, на самом деле, так быстро рисовать, но я стараюсь, и у меня вроде как получается. Мне нравится очень».

Мастер-класс прошёл в рамках Всероссийского Васнецовского пленэра.

В Кирове прошёл общедоступный художественный мастер-класс

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