Кульминацией закрытия театрального фестиваля "Вятка-город детства" стал танцевальный флешмоб

В Кирове состоялось закрытие Всероссийского театрального фестиваля-лаборатории "Вятка-город детства". Его кульминацией стал танцевальный флешмоб.
Пять дней сказки. И вот - логическое завершение. Всю неделю на сцене кировских театров настоящий праздник создавали коллективы, приехавшие из разных городов России.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Программа, которая сегодня показана зрителям - это исключительно спектакли самого высочайшего уровня. В одном городе, месте увидеть эти произведения. Понимаете, это просто я считаю, удача огромная и счастливчиками могу назвать тех, кто попали. Они увидели самые передовые, самые роскошные детские спектакли».
Спектакли, мастер-классы - в этом году это впервые не конкурсная площадка - общая лаборатория для всех, кто связан с театральным искусством. В образовательных интенсивах принял участие и народный театр Вятского колледжа культуры - участники фестиваля "Театральное Приволжье".
АНДРЕЙ МЕТЕЛЁВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«Нам очень повезло, что нам представилась возможность побывать на мастер-классе по театральному менеджменту, продвижению спектаклей Ольги Бегельдинской - российский академический молодежный театр».
То, что уже не оставляет прежними. Они закрывают фестиваль тоже - ярко. Флешмоб перед театром на Спасской с участием театральных коллективов.
НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЁВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Это достаточно интересно - подарить радость людям, позитив, самим набраться вот этой энергии, понять, что достаточно много в этом городе твоих сообщников, можно так сказать, которые могут тебя поддержать».
ИВАН ФЕДОРОВЫХ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Непривычно вести диалог с людьми, которые проходят мимо на улице, не те, которые сидят в зале и смотрят, а которые на улице».
Одно из самых знаковых событий Года театра в России в Кировской области - Вятка снова стала "городом детства". Новые спектакли - новые имена и новый опыт для кировского зрителя.