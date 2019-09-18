Кульминацией закрытия театрального фестиваля "Вятка-город детства" стал танцевальный флешмоб

В Кирове состоялось закрытие Всероссийского театрального фестиваля-лаборатории "Вятка-город детства". Его кульминацией стал танцевальный флешмоб.Пять дней сказки. И вот - логическое завершение. Всю неделю на сцене кировских театров настоящий праздник создавали коллективы, приехавшие из разных городов России.Спектакли, мастер-классы - в этом году это впервые не конкурсная площадка - общая лаборатория для всех, кто связан с театральным искусством. В образовательных интенсивах принял участие и народный театр Вятского колледжа культуры - участники фестиваля "Театральное Приволжье".То, что уже не оставляет прежними. Они закрывают фестиваль тоже - ярко. Флешмоб перед театром на Спасской с участием театральных коллективов.Одно из самых знаковых событий Года театра в России в Кировской области - Вятка снова стала "городом детства". Новые спектакли - новые имена и новый опыт для кировского зрителя.