Прямой эфир
20 сен 11:11 В Кирово-Чепецке выявили очередную горе-мать, оставившую ребенка без присмотра 19 сен 11:21 В спортивной школе № 1 города Кирова разгорелся конфликт 18 сен 17:25 На дорогах областного центра появляются новые дорожные знаки 21 сен 09:19 Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в сезоне. 19 сен 18:02 В Кирове прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу 19 сен 11:16 В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина 19 сен 17:55 В областном центре завершается масштабный ремонт тротуаров 19 сен 17:53 В администрации города проверили ход реконструкции набережной в Нововятске 19 сен 14:58 В ДХШ города Кирова открылись сразу три выставки 19 сен 10:08 МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи.
2°C
$
63,71
70,02
24 сентября 23:51
24 сен 17:54 Наши юные хоккеисты поборются за медали Первенства России 24 сен 17:26 Воспитанник кирово-чепецкого хоккея назначен главным тренером ярославского «Локомотива». 24 сен 14:52 В Порошино прошел "Кросс нации" 24 сен 14:49 Строительство бассейна в Вересниках идет полным ходом 24 сен 13:41 «Родина» одержала первую победу на Кубке России. 24 сен 11:58 В Заречном парке города Кирова прошли "Чистые игры" 24 сен 11:07 В Кирове подвели итоги Всероссийского Васнецовского пленэра 24 сен 11:02 Кульминацией закрытия театрального фестиваля "Вятка-город детства" стал танцевальный флешмоб 24 сен 10:00 В филармонии готовятся к открытию концертного сезона 24 сен 08:49 Кировские гиревики завоевали три медали Кубка России.
Кульминацией закрытия театрального фестиваля "Вятка-город детства" стал танцевальный флешмоб

Кульминацией закрытия театрального фестиваля "Вятка-город детства" стал танцевальный флешмоб

Сегодня, 11:02
241
Карина Алоян

В Кирове состоялось закрытие Всероссийского театрального фестиваля-лаборатории "Вятка-город детства". Его кульминацией стал танцевальный флешмоб.

Пять дней сказки. И вот - логическое завершение. Всю неделю на сцене кировских театров настоящий праздник создавали коллективы, приехавшие из разных городов России.

ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Программа, которая сегодня показана зрителям - это исключительно спектакли самого высочайшего уровня. В одном городе, месте увидеть эти произведения. Понимаете, это просто я считаю, удача огромная и счастливчиками могу назвать тех, кто попали. Они увидели самые передовые, самые роскошные детские спектакли».

Спектакли, мастер-классы - в этом году это впервые не конкурсная площадка - общая лаборатория для всех, кто связан с театральным искусством. В образовательных интенсивах принял участие и народный театр Вятского колледжа культуры - участники фестиваля "Театральное Приволжье".

АНДРЕЙ МЕТЕЛЁВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«Нам очень повезло, что нам представилась возможность побывать на мастер-классе по театральному менеджменту, продвижению спектаклей Ольги Бегельдинской - российский академический молодежный театр».

То, что уже не оставляет прежними. Они закрывают фестиваль тоже - ярко. Флешмоб перед театром на Спасской с участием театральных коллективов.

НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЁВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Это достаточно интересно - подарить радость людям, позитив, самим набраться вот этой энергии, понять, что достаточно много в этом городе твоих сообщников, можно так сказать, которые могут тебя поддержать».

ИВАН ФЕДОРОВЫХ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Непривычно вести диалог с людьми, которые проходят мимо на улице, не те, которые сидят в зале и смотрят, а которые на улице».

Одно из самых знаковых событий Года театра в России в Кировской области - Вятка снова стала "городом детства". Новые спектакли - новые имена и новый опыт для кировского зрителя.

Кульминацией закрытия театрального фестиваля

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама