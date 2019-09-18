В Кирове подвели итоги Всероссийского Васнецовского пленэра

В Кирове завершился Всероссийский Васнецовский пленэр. Работы, написанные его участниками на улицах города, были выставлены в художественном музее.На Алексея Суховецкого из Москвы большое впечатление произвела именно православная Вятка. В Кирове народный художник России уже не в первый раз, но до этого с натуры здесь писать не приходилось. Больше всего художественного руководителя пленэра порадовало то, что в отличие от мегаполиса, наш город соединен с природой.Представленные в экспозиции произведения создавались на улицах исторической части города, на набережной Грина, в Александровском саду, на территории Трифонова монастыря, в заречной части. В рамках Всероссийского Васнецовского пленэра также прошел мастер-класс «Рисуй любимый город». Проводил его Валерий Мокрушин, уроженец Кировской области, живущий сейчас в Москве. Такие пленэры, считает заслуженный художник России, дают очень многое.Среди произведений, созданных во время пленэра, - есть и работы гостя из Италии. Мауро Гавацци передал в своих полотнах впечатления от четырех знаковых мест Вятки. Яркость красок осенней природы придала городским пейзажам особое звучание. На открытии выставки участников пленэра поприветствовал председатель Законодательного собрания области.Напомним, что творческий проект «Всероссийский Васнецовский пленэр» реализуется в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. А лауреатом Васнецовской премии в этом году стал Алексей Суховецкий. Традиционно награда Народному художнику России будет вручена в декабре.