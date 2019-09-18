В Кирове подвели итоги Всероссийского Васнецовского пленэра

В Кирове завершился Всероссийский Васнецовский пленэр. Работы, написанные его участниками на улицах города, были выставлены в художественном музее.
На Алексея Суховецкого из Москвы большое впечатление произвела именно православная Вятка. В Кирове народный художник России уже не в первый раз, но до этого с натуры здесь писать не приходилось. Больше всего художественного руководителя пленэра порадовало то, что в отличие от мегаполиса, наш город соединен с природой.
АЛЕКСЕЙ СУХОВЕЦКИЙ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВАСНЕЦОВСКОГО ПЛЕНЭРА:
«Для того, чтобы увидеть красоту осени, ты должен часа два через весь город ехать, а здесь можно в центре города пройти 5-10 минут, и ты в замечательном парке, ты видишь дали, видишь реку, это захватывает, поэтому город и его обаяние мы смогли прочувствовать и попытаться передать на холстах».
Представленные в экспозиции произведения создавались на улицах исторической части города, на набережной Грина, в Александровском саду, на территории Трифонова монастыря, в заречной части. В рамках Всероссийского Васнецовского пленэра также прошел мастер-класс «Рисуй любимый город». Проводил его Валерий Мокрушин, уроженец Кировской области, живущий сейчас в Москве. Такие пленэры, считает заслуженный художник России, дают очень многое.
ВАЛЕРИЙ МОКРУШИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ, УЧАСТНИК ВАСНЕЦОВСКОГО ПЛЕНЭРА:
«Собирается группа замечательных художников, которые удивительно работают, и для меня в этом содружестве, в этом ансамбле звучать очень интересно и почетно, это школа, школа совершенства, благодаря этому мы растем, а тем более, если все это происходит на благодатной вятской земле, это просто потрясающе».
Среди произведений, созданных во время пленэра, - есть и работы гостя из Италии. Мауро Гавацци передал в своих полотнах впечатления от четырех знаковых мест Вятки. Яркость красок осенней природы придала городским пейзажам особое звучание. На открытии выставки участников пленэра поприветствовал председатель Законодательного собрания области.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы готовимся к большой знаменательной дате, 650-летию города Кирова, мастера, которые приехали, к нашему городу подходят со своим взглядом и нам открывают глаза, и мы по-другому видим город. Дорогие друзья, я всех еще раз благодарю за то, что вы здесь у нас были, мы хотели бы, чтобы о нашей вятской земле говорили так, как говорили наши знаменитые земляки Васнецовы, желаю всем творческих успехов, приезжайте к нам».
Напомним, что творческий проект «Всероссийский Васнецовский пленэр» реализуется в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. А лауреатом Васнецовской премии в этом году стал Алексей Суховецкий. Традиционно награда Народному художнику России будет вручена в декабре.