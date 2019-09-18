В филармонии готовятся к открытию концертного сезона

В областной филармонии прошла традиционная конференция по случаю открытия концертного сезона. О новых проектах, звёздных солистах и предстоящих премьерах - в нашем следующем сюжете.28 сентября в филармонии состоится первый концерт в этом сезоне. Его откроет Вятский симфонический оркестр имени Раевского, солисткой которого будет Екатерина Мечетина - заслуженная артистка России. Зритель услышит концерт, симфонию и танцы из оперы Сергея Рахманинова. А 12 октября состоится открытие виртуального концертного зала. В онлайн-режиме будут доступны концерты из зала государственной Московской филармонии.А 13 октября состоится мировая премьера сказки Андерсена "Пастушка и трубочист".Добавим, что это 62-й концертный сезон, он, как и все предыдущие будет удивлять и радовать зрителя.