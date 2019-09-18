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В филармонии готовятся к открытию концертного сезона

В филармонии готовятся к открытию концертного сезона

Сегодня, 10:00
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Альбина Самигуллина

В областной филармонии прошла традиционная конференция по случаю открытия концертного сезона. О новых проектах, звёздных солистах и предстоящих премьерах - в нашем следующем сюжете.

28 сентября в филармонии состоится первый концерт в этом сезоне. Его откроет Вятский симфонический оркестр имени Раевского, солисткой которого будет Екатерина Мечетина - заслуженная артистка России. Зритель услышит концерт, симфонию и танцы из оперы Сергея Рахманинова. А 12 октября состоится открытие виртуального концертного зала. В онлайн-режиме будут доступны концерты из зала государственной Московской филармонии.

АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Есть программа, есть время трансляции, и наш зритель и города Кирова и Кировской области может согласно этой программе приезжать к нам и в режиме времени смотреть трансляции из зала Чайковского. Это впервые в городе».
 
А 13 октября состоится мировая премьера сказки Андерсена "Пастушка и трубочист".

КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В.А. РАЕВСКОГО:
«Которую специально для Вятского симфонического оркестра сочинил выдающийся современный композитор, можно сказать, живой классик, Ефрем Подгайц. Он сам и приедет прочитать эту сказку в сопровождении нашего оркестра».
 
Добавим, что это 62-й концертный сезон, он, как и все предыдущие будет удивлять и радовать зрителя.

В филармонии готовятся к открытию концертного сезона

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