В Кирове проходит персональная выставка Валентины Бородиной, мастерицы дымковской игрушки

«Вся жизнь, как на ладони» - так называется персональная выставка Валентины Бородиной. К своему 80-летнему юбилею мастерица дымковской игрушки создала несколько новых композиций по любимым сказкам и детским воспоминаниям.Валентина Дмитриевна в промысле больше полувека. Без дела сидеть не привыкла, а больше всего любит лепить барынь и индюков. Глина должна быть эластичной, как тесто, говорит мастерица. Начинает с юбочки, затем очередь туловища и ручек. А уже дальше - время украшать глиняную модницу.Валентина Бородина - участница выставок в Японии, Чехословакии и более 45-ти в России. Ее игрушки хранятся во многих музеях и частных коллекциях.К юбилейной выставке Валентина Дмитриевна подготовила несколько новых композиций. Она выросла в послевоенной деревне, а потому навсегда сохранила любовь к сельской жизни. И почти все персонажи имеют реальных прототипов. Здесь "вся жизнь, как на ладони".Цветовая сочность в росписи придаёт игрушке что-то солнечное, тёплое, манящее. Валентина Бородина не мыслит свою жизнь без промысла, и даже в 80 продолжает