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В Кирове проходит персональная выставка Валентины Бородиной, мастерицы дымковской игрушки

В Кирове проходит персональная выставка Валентины Бородиной, мастерицы дымковской игрушки

Сегодня, 11:59
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Валентина Палкина

«Вся жизнь, как на ладони» - так называется персональная выставка Валентины Бородиной. К своему 80-летнему юбилею мастерица дымковской игрушки создала несколько новых композиций по любимым сказкам и детским воспоминаниям.

Валентина Дмитриевна в промысле больше полувека. Без дела сидеть не привыкла, а больше всего любит лепить барынь и индюков. Глина должна быть эластичной, как тесто, говорит мастерица. Начинает с юбочки, затем очередь туловища и ручек. А уже дальше - время украшать глиняную модницу.

ВАЛЕНТИНА БОРОДИНА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Или у тебя она будет с фартучком, или какая-то нарядная, соответственно надо делать головной убор, или кокошник, или шляпа будет».

Валентина Бородина - участница выставок в Японии, Чехословакии и более 45-ти в России. Ее игрушки хранятся во многих музеях и частных коллекциях.

МАРИЯ ШИШКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Валентина Дмитриевна - доброжелательный, активный и сильный духом человек, и это заметно в ее игрушке, она пришла в промысел в 1966 году, и относится к знаменитому поколению, которое обучалось у мастериц из слободы Дымково».

К юбилейной выставке Валентина Дмитриевна подготовила несколько новых композиций. Она выросла в послевоенной деревне, а потому навсегда сохранила любовь к сельской жизни. И почти все персонажи имеют реальных прототипов. Здесь "вся жизнь, как на ладони".

ВАЛЕНТИНА БОРОДИНА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«У нас такой был паренек, в школе учился, а так хорошо играл на гармошке, что без него ни одна вечеринка не обходилась, даже учительница понимала это, домой отпустит, он за партой уснет. А здесь - "меня милый не целует", это в деревне были частушки, пляски-то».

Цветовая сочность в росписи придаёт игрушке что-то солнечное, тёплое, манящее. Валентина Бородина не мыслит свою жизнь без промысла, и даже в 80 продолжает

В Кирове проходит персональная выставка Валентины Бородиной, мастерицы дымковской игрушки

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