В библиотеке Пушкина прошел творческий вечер кировского поэта и прозаика Елены Наумовой

В библиотеке Пушкина прошел творческий вечер «Русская душа Елены Наумовой», посвященный юбилею кировского поэта и прозаика, лауреата всероссийских литературных премий.В аннотации к одной из книг Елены Наумовой сказано: "Её стихи нравятся и взрослым, и детям. Взрослым — за вдумчивость, детям — за выдумку. Это стихи для семейного чтения. Их хорошо читать вслух". И на творческом вечере поэтические строки звучали в исполнении юных артистов театра-студии «Алые паруса».Самый первый сборник стихов «Девочка и дождь» был издан в 1985 году. Книги Елены Наумовой с предисловиями ведущих российских литературных критиков выходят не только в Кирове, но и в столичных издательствах. Признание коллег, любовь читателей и внимание литературоведов не успокаивают автора, а только побуждают к сомнениям, поискам и высокой требовательности к своим произведениям.Это - из цикла "Посвящение" тем, кого Елена Наумова могла бы назвать своими учителями, современникам и поэтам Серебряного века. На юбилейном вечере была представлена и новая книга «Митины открытия», которая, как и другие на протяжении последних лет, оформлена сыном, Максимом Наумовым.