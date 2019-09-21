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В библиотеке Пушкина прошел творческий вечер кировского поэта и прозаика Елены Наумовой

В библиотеке Пушкина прошел творческий вечер кировского поэта и прозаика Елены Наумовой

Сегодня, 14:56
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Валентина Палкина

В библиотеке Пушкина прошел творческий вечер «Русская душа Елены Наумовой», посвященный юбилею кировского поэта и прозаика, лауреата всероссийских литературных премий.

В аннотации к одной из книг Елены Наумовой сказано: "Её стихи нравятся и взрослым, и детям. Взрослым — за вдумчивость, детям — за выдумку. Это стихи для семейного чтения. Их хорошо читать вслух". И на творческом вечере поэтические строки звучали в исполнении юных артистов театра-студии «Алые паруса».

Самый первый сборник стихов «Девочка и дождь» был издан в 1985 году. Книги Елены Наумовой с предисловиями ведущих российских литературных критиков выходят не только в Кирове, но и в столичных издательствах. Признание коллег, любовь читателей и внимание литературоведов не успокаивают автора, а только побуждают к сомнениям, поискам и высокой требовательности к своим произведениям.

ЕЛЕНА НАУМОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:
«И вновь прощай, опять меня до срока луна зовет сквозь тонкое стекло туда, где безнадежно одиноко, и где неповторимо и светло».

Это - из цикла "Посвящение" тем, кого Елена Наумова могла бы назвать своими учителями, современникам и поэтам Серебряного века. На юбилейном вечере была представлена и новая книга «Митины открытия», которая, как и другие на протяжении последних лет, оформлена сыном, Максимом Наумовым.

В библиотеке Пушкина прошел творческий вечер кировского поэта и прозаика Елены Наумовой

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