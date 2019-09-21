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В ОДНТ открылась выставка художников-любителей по итогам пленэра в Великорецком

В ОДНТ открылась выставка художников-любителей по итогам пленэра в Великорецком

Сегодня, 17:28
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Выставка по итогам пленэра художников-любителей, который летом проходил в Великорецком, открылась в ОДНТ. Художники освоили новые техники работы, а также открыли для себя новый взгляд на старые вещи.

Через решетку на окне виден выход из храма. Такой ракурс художник Елена Куприна увидела во время экскурсии в селе Великорецкое - и запечатлела его в своей картине.

ЕЛЕНА КУПРИНА, ХУДОЖНИК:
«И тут у меня возникла одна такая мудрость, что вход может быть одновременно и выход. То есть если люди ищут какой-то выход, то им надо направляться туда же, где они вошли».

Пленэр художников любителей в Великорецком проводился уже в 9ый раз. Михаил Коротких участвует только второй, хоть живописью занимается уже 6 лет - все свободное время искусству стал посвящать после выхода на пенсию. До этого служил в милиции. Теперь же осваивает тонкости живописи.

МИХАИЛ КОРОТКИХ, ХУДОЖНИК:
«В работе не должно быть дробности. Мне всегда делали такое замечание. Сейчас я это понял, нужно больше обобщать. Как-то разом кистью с ходу, не прописывать детали. Для пленэра это характерно».

Поздравляют сегодня и лауреатов Всероссийской выставки "Салют Победы", которая проходит в Екатеринбурге. Виктор Хрулёв по старым фотографиям на своих картинах смог восстановить воспоминания военных лет, которые он провел на заводе Авитек.

ВИКТОР ХРУЛЁВ, ХУДОЖНИК:
«К нам на завод посылали подарки как помощь рабочим, голодающим. Они присылали обозы. У нас этот обоз называли красный обоз. Вот они мешками привозили овощи для наших рабочих, для столовых».

А Владимир Уженин на картинах изобразил воспоминания из детства.

ВЛАДИМИР УНЖЕНИН, ХУДОЖНИК:
«Это проводы на войну. На конце нашей победы как провожают на войну двух молодых людей, из которых один остался на поле сражения, другой вернулся».

Картины, посвященные Великой Отечественной, сейчас находятся на выставке в Екатеринбурге. А работы участников пленэра в Великорецком можно увидеть в холле ОДНТ.

В ОДНТ открылась выставка художников-любителей по итогам пленэра в Великорецком

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