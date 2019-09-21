В ОДНТ открылась выставка художников-любителей по итогам пленэра в Великорецком

Выставка по итогам пленэра художников-любителей, который летом проходил в Великорецком, открылась в ОДНТ. Художники освоили новые техники работы, а также открыли для себя новый взгляд на старые вещи.Через решетку на окне виден выход из храма. Такой ракурс художник Елена Куприна увидела во время экскурсии в селе Великорецкое - и запечатлела его в своей картине.Пленэр художников любителей в Великорецком проводился уже в 9ый раз. Михаил Коротких участвует только второй, хоть живописью занимается уже 6 лет - все свободное время искусству стал посвящать после выхода на пенсию. До этого служил в милиции. Теперь же осваивает тонкости живописи.Поздравляют сегодня и лауреатов Всероссийской выставки "Салют Победы", которая проходит в Екатеринбурге. Виктор Хрулёв по старым фотографиям на своих картинах смог восстановить воспоминания военных лет, которые он провел на заводе Авитек.А Владимир Уженин на картинах изобразил воспоминания из детства.Картины, посвященные Великой Отечественной, сейчас находятся на выставке в Екатеринбурге. А работы участников пленэра в Великорецком можно увидеть в холле ОДНТ.