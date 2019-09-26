В Кирове открылась выставка венецианских карнавальных масок

Современное искусство и старинные европейские традиции. В Краеведческом музее открылась выставка венецианских карнавальных масок. Каким было это искусство несколько веков назад и как оно развивается сегодня?Венецианская маска зачастую была тяжелой. Ее делали из гипса. Это искусство живет и сегодня. Мастера создают маски из современных материалов, добавляют актуальные цвета, но при всем при этом с уважением относятся к венецианским традициям. Этот образ шутника-авантюриста, иначе говоря "джокера" - новодел. Это уже современное искусство.На выставке представлены и более смелые решения. Авторы явно вдохновлялись фантастическими книгами и кинофильмами.Среди экспонатов, немало и классических венецианских масок. Тут и образ доктора, который во время эпидемий был символом смерти. Есть и маски, которые закрывают лицо не полностью.Далеко не все маски были настолько удобными и практичными.Каждая маска висит на определенном фоне. По большей части - это виды Венеции. Получается инсталляция, которая пытается передать дух итальянского города. Зритель должен проникнуться и атмосферой знаменитого карнавала. Истоки этого культурного явления уходят в античность.На выставке представлено 60-т инсталляций. Маски были неотъемлемой частью изысканных костюмов, в которых венецианские модники и модницы прогуливались во время карнавала.