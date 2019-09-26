В Кирове открылась выставка венецианских карнавальных масок

Современное искусство и старинные европейские традиции. В Краеведческом музее открылась выставка венецианских карнавальных масок. Каким было это искусство несколько веков назад и как оно развивается сегодня?
Венецианская маска зачастую была тяжелой. Ее делали из гипса. Это искусство живет и сегодня. Мастера создают маски из современных материалов, добавляют актуальные цвета, но при всем при этом с уважением относятся к венецианским традициям. Этот образ шутника-авантюриста, иначе говоря "джокера" - новодел. Это уже современное искусство.
- Раньше, она была более классическая. В более спокойных тонах. Использовался красный, зеленый, синий цвета. Здесь используется бархат.
На выставке представлены и более смелые решения. Авторы явно вдохновлялись фантастическими книгами и кинофильмами.
- Сейчас мы с вами находимся у инсталляции маски, которая выполнена из папье-маше, в стиле стим-панк.
Среди экспонатов, немало и классических венецианских масок. Тут и образ доктора, который во время эпидемий был символом смерти. Есть и маски, которые закрывают лицо не полностью.
ЭЛЕОНОРА ОРЕЛ, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД:
«Девушки эту маску любили. Они могли в ней кушать, целоваться и многое другое».
Далеко не все маски были настолько удобными и практичными.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Женская маска "моретта". По легенде, известный авантюрист Джакомо Казанова называл ее самой лучшей. А все потому, что у этой маски необычное "крепление" - "штык", который девушка должна держать во рту, что бы удержать маску. Таким образом, женщина не может говорить».
Каждая маска висит на определенном фоне. По большей части - это виды Венеции. Получается инсталляция, которая пытается передать дух итальянского города. Зритель должен проникнуться и атмосферой знаменитого карнавала. Истоки этого культурного явления уходят в античность.
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«История маскарада берет начало еще во времена древнего Рима. К празднику в честь бога Сатурна. В этот период все становились равными друг другу. Раб становился равным господину и мог сидеть с ним за одним столом. Что бы социальное положение никого не смущало, надевали специальные маски».
На выставке представлено 60-т инсталляций. Маски были неотъемлемой частью изысканных костюмов, в которых венецианские модники и модницы прогуливались во время карнавала.