Скончалась Заслуженный художник России Инна Широкова.

4 октября 2019 года не стало Инны Широковой.Рождённая в семье кировских художников Фаины Анатольевны Шпак и Алексея Петровича Широкова, она с раннего детства не мыслила себя вне творчества.Ее яркие и узнаваемые полотна на протяжении полувека были украшением выставок, проводимых Союзом художников России.Мастер оставила в наследство галерею портретов своих современников. Это деятели культуры, художники и театралы, врачи и мастера народных промыслов.Яркие образы русских национальных праздников и народных гуляний, представленных в многофигурных жанровых композициях - всегда выделялись на Российских и международных выставках.Особенно близка художнику была тема детства. С ее холстов как живые смотрят на нас лица детей и подростков. Тема цветов в натюрмортах мастера так-же не оставляет зрителя равнодушным.Кроме того, она создавала тематические картины, повествующие о нашем времени, натюрморты, анималистические полотна.Её монументальные росписи горожане могут увидеть в городской среде: это роспись фойе ГТРК «Вятка», зал регистрации браков во дворце бракосочетания, мозаика на гостинице «Вятка» (выполненная совместно с Виталием Удовым) и другие.С полным основанием ее творчество можно оценить как ни на кого не похожее, самобытное явление в Российском искусстве.Прощание состоится в среду, 9 октября, в 10.00 в Доме художника (Киров, ул. Свободы 65).