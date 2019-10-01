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Скончалась Заслуженный художник России Инна Широкова.

Скончалась Заслуженный художник России Инна Широкова.

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Скончалась Заслуженный художник России Инна Широкова.

4 октября 2019 года не стало Инны Широковой.

Рождённая в семье кировских художников Фаины Анатольевны Шпак и Алексея Петровича Широкова, она с раннего детства не мыслила себя вне творчества.

Ее яркие и узнаваемые полотна на протяжении полувека были украшением выставок, проводимых Союзом художников России.

Мастер оставила в наследство галерею портретов своих современников. Это деятели культуры, художники и театралы, врачи и мастера народных промыслов.

Яркие образы русских национальных праздников и народных гуляний, представленных в многофигурных жанровых композициях - всегда выделялись на Российских и международных выставках.

Особенно близка художнику была тема детства. С ее холстов как живые смотрят на нас лица детей и подростков. Тема цветов в натюрмортах мастера так-же не оставляет зрителя равнодушным.

Кроме того, она создавала тематические картины, повествующие о нашем времени, натюрморты, анималистические полотна.

Её монументальные росписи горожане могут увидеть в городской среде: это роспись фойе ГТРК «Вятка», зал регистрации браков во дворце бракосочетания, мозаика на гостинице «Вятка» (выполненная совместно с Виталием Удовым) и другие.

С полным основанием ее творчество можно оценить как ни на кого не похожее, самобытное явление в Российском искусстве.

Прощание состоится в среду, 9 октября, в 10.00 в Доме художника (Киров, ул. Свободы 65).

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