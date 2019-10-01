Выставка дипломных работ молодых кировских художников к юбилею ВХУ

Дело большого мастера продолжают молодые кировские художники. С их творчеством можно познакомиться на выставке дипломных работ, которая посвящена юбилею Вятского художественного училища.
Активная художественная жизнь в Вятской губернии началась еще в начале 20-го века, когда были открыты первые художественно-промышленные мастерские. Затем появился художественно-промышленный техникум, который закрыли в годы войны. После двадцатилетней паузы, в 60-е годы при училище искусств открылось художественно-педагогическое отделение. И лишь в 74-м появляется самостоятельное учреждение – Кировское художественное училище. Это событие стало новой вехой в развитии традиций художественного образования в области.
За 55 лет через училище прошли сотни студентов, и каждый из них оставил после себя память - свою дипломную работу.
МАКСИМ НАУМОВ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Эти работы отбирались не только по принципу профессионального мастерства, но и с точки зрения того, чтобы они отражали свое время. Выставка получилась разная и рассказывает о каждом десятилетии».
Прежде чем отбирать работы для юбилейной выставки каждую оцифровали. Выяснилось, что в фондах училища хранятся свыше пятисот дипломных полотен. Увидеть часть из них сегодня можно в Галерее Прогресса.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Более сотни работ, начиная с 1970-го года до 2019. Это не просто выставка, а срез Вятского изобразительного искусства за последние 50 лет».
Богдеско, Харлов, Загоскин, Халиков, Вепрёв, Герасимов, Муллин, Мочалов. Можно перечислить еще множество фамилий знаменитых художников, которые прошли через Вятскую художественную школу. Каждый из них выбрал свой творческий путь, но все они мастера классической живописи.
НАТАЛЬЯ ПЫШКО, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА:
«Импрессионизм и другие техники они так захватили мировое искусство, что русский реализм уже просто уникален, он интересен. Здесь вы как раз можете увидеть эту технику. Действительно, училище имени Рылова как раз дают эту школу».
Будучи когда-то частью училища искусств вятские художники не потеряли связи с музыкантами. Не удивительно, что выпускные работы разных лет пропитаны любовью к музыке. Вот и скрипач Ирины Зеляниной как будто то самое трогательное воплощение синтеза двух искусств.
ИРИНА ЗЕЛЯНИНА, ХУДОЖНИК-КЕРАМИСТ:
«Училище искусств и художественное училище всегда жили очень дружно. Мы ходили на концерты и жили в одном общежитии с музыкантами. С нами всегда была музыка - это вдохновляет».
Вдохновлял юных художников и театр. Знакомство с режиссером Борисом Павловичем повлияло на судьбы студентов, некоторые из которых связали жизнь со сценографией. В свою очередь молодой худрук доверил училищу свою супругу.
НЕЛЛИ ЗУБАРЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«У него училась жена, она уже в возрасте была, но все-таки он ее направил учиться сюда. Она его портрет изобразила. Я считаю, что хорошая работа получилась - театральная, лаконичная».
Нелли Зубарева работает преподавателем сорок лет. Юбилейная выставка ей очень понравилась - прежде всего, своей глубиной.
НЕЛЛИ ЗУБАРЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Мне показалось, что содержание было более глубокое, серьезное. Может из-за того, что раньше ребята учились разных возрастов, много было ребят, мальчиков по 18-20 лет, а сейчас приходят после девятилетнего образования».
Возможно, современные студенты не всегда успевают за своими предшественниками. Однако профессия художника востребована и сегодня. В Вятском художественном училище учатся более пятисот студентов по направлениям: живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Как говорят преподаватели, девчонок стало приходить больше, они старательны, наблюдательны и, как, и положено молодому художнику, в поиске своего стиля.
АНГЕЛИНА ВЫЛЕГЖАНИНА, СТУДЕНТКА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Поразбирать по композиции работы, что-то новое примечаем, разбираем на тона - очень интересно. В картинах есть колорит времени - мне это очень понравилось».
Все эти работы написаны в разные годы, но создавали их молодые художники. Это одновременно и выставка-воспоминание, и своего рода гимн молодости и новизны. Это академическая школа, через которую прошли несколько поколений художников, чтобы однажды стать яркой индивидуальностью и обогатить своим творчеством вятскую художественную жизнь.