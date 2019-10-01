Выставка дипломных работ молодых кировских художников к юбилею ВХУ

Дело большого мастера продолжают молодые кировские художники. С их творчеством можно познакомиться на выставке дипломных работ, которая посвящена юбилею Вятского художественного училища.Активная художественная жизнь в Вятской губернии началась еще в начале 20-го века, когда были открыты первые художественно-промышленные мастерские. Затем появился художественно-промышленный техникум, который закрыли в годы войны. После двадцатилетней паузы, в 60-е годы при училище искусств открылось художественно-педагогическое отделение. И лишь в 74-м появляется самостоятельное учреждение – Кировское художественное училище. Это событие стало новой вехой в развитии традиций художественного образования в области.За 55 лет через училище прошли сотни студентов, и каждый из них оставил после себя память - свою дипломную работу.Прежде чем отбирать работы для юбилейной выставки каждую оцифровали. Выяснилось, что в фондах училища хранятся свыше пятисот дипломных полотен. Увидеть часть из них сегодня можно в Галерее Прогресса.Богдеско, Харлов, Загоскин, Халиков, Вепрёв, Герасимов, Муллин, Мочалов. Можно перечислить еще множество фамилий знаменитых художников, которые прошли через Вятскую художественную школу. Каждый из них выбрал свой творческий путь, но все они мастера классической живописи.Будучи когда-то частью училища искусств вятские художники не потеряли связи с музыкантами. Не удивительно, что выпускные работы разных лет пропитаны любовью к музыке. Вот и скрипач Ирины Зеляниной как будто то самое трогательное воплощение синтеза двух искусств.Вдохновлял юных художников и театр. Знакомство с режиссером Борисом Павловичем повлияло на судьбы студентов, некоторые из которых связали жизнь со сценографией. В свою очередь молодой худрук доверил училищу свою супругу.Нелли Зубарева работает преподавателем сорок лет. Юбилейная выставка ей очень понравилась - прежде всего, своей глубиной.Возможно, современные студенты не всегда успевают за своими предшественниками. Однако профессия художника востребована и сегодня. В Вятском художественном училище учатся более пятисот студентов по направлениям: живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Как говорят преподаватели, девчонок стало приходить больше, они старательны, наблюдательны и, как, и положено молодому художнику, в поиске своего стиля.Все эти работы написаны в разные годы, но создавали их молодые художники. Это одновременно и выставка-воспоминание, и своего рода гимн молодости и новизны. Это академическая школа, через которую прошли несколько поколений художников, чтобы однажды стать яркой индивидуальностью и обогатить своим творчеством вятскую художественную жизнь.