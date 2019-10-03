Выставка Петра Серкина в выставочном зале Вятского художественного музея

Что общего может быть у плаката и иконы? В выставочном зале Вятского художественного музея открылась экспозиция работ кировского художника Петра Серкина.
Выставка состоит из 2 неравных, но перекликающихся частей. Первая часть показывает творчество художника за последние 10 лет, а вторая обращается к истокам становления Петра Серкина как живописца - к политическому плакату. Эти работы были написаны в 80-90 годы прошлого века. Серкин неоднократно становился победителями конкурса плаката, в позднесоветское время, его работы экспонировались по всей стране. Сейчас этот жанр переживает не лучшие времена.
ПЕТР СЕРКИН, ХУДОЖНИК:
«Жив или мёртв плакат? Конечно, жив! И чем более смутное время мы проживаем, тем он актуальнее. Моим всем плакатам по 30 лет и они до сих пор актуальны».
Отойдя от плаката, Серкин обратился к пейзажу и в этом жанре ему также удается проявить свою индивидуальность. Картины, в основном, написаны не в мастерской, а на пленэрах или во время поездок по стране. Художник удивительно точен в передаче настроения героев или атмосферы места.
МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Полотна художника продиктованы его любовью к родной Вятской земле. И если вы присмотритесь к таким работам как "Северный мотив" или "Вятка в апреле" вы увидите, как там отражено мастерство художников, решении сложны художественных задач».
В последнее время Петр Серкин обращается к православной тематике. Он расписывал храм Сергия Радонежского в посёлке Демьяново Подосиновского района и так получилось, что образ святого у него передан через триптих, где соседствуют иконописные приемы и язык плаката.
ГЕНРИЕТТА ЧАПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Он вернулся, круг замкнулся. Декоративное искусство ближе к его творчеству, к его душе, эта склонность к прямому высказыванию ближе художнику, за это мы его и ценим».
На выставке есть не только плакаты, пейзажи и православная тематика, но и картины, которые нельзя уместить в один жанр: это сюжетные зарисовки и бытовые сценки на тему вятской деревни, казачества.
В этих работах, порой веселых, порой откровенно провокационных, также чувствуется рука мастера, который умеет точно подчеркнуть главную мысль и передать характеры.