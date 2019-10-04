В музее Грина открылась выставка к юбилею Овидия Любовикова

Наборы шахмат, принадлежности для письма и рыбной ловли, которыми пользовался Овидий Любовиков можно увидеть в музее Грина. Там открылась выставка, посвященная вятскому поэту-фронтовику и журналисту. В этом году ему бы исполнилось 95.С самого детства и до последних дней жизни. В витринах музея - вся история жизни Овидия Любовикова. В ранние годы Овидий Михайлович, сын революционера, увлекался шахматами и даже выигрывал у будущего чемпиона - Юрия Авербаха. В его судьбу, как и в судьбы других юношей того времени, вмешалась война. В 42м году 18-летний Овидий уходит на фронт. После артиллерийского училища воюет в 3ей отдельной лыжной бригаде, участвует в тяжелых боях, в том числе на озере Ильмень и под Старой Руссой. Возвращается домой в 47ом году.После возвращения с фронта Овидий Михайлович занимается журналисткой деятельностью и поэзией. Свой первый сборник стихов под названием "За мир" издает в 1951м году. А в 1962м становится членом союза писателей. Еще через три года Овидия Любовикова избирают ответственным секретарем кировской писательской организации, которую он возглавляет последующие 20 лет. Было у Овидия Михайловича и другое увлечение - рыбалка.Овидий Любовиков ушел из жизни в 1995м году, не дожив 2 месяца до 50-летия победы. В том же году учредили областную литературную премию, которую вручают за произведения о войне и мире.