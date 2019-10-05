Театр как школа жизни. Кировчане все чаще в качестве хобби выбирают театральное искусство. Сейчас актеры-любители работают над новой постановкой. Читку пьесы ребята провели в музее Грина.Сегодня у них только читка пьесы, но волнение уже присутствует. Одно дело репетировать в своем кругу и совсем другое в присутствии зрителей в зале музея Грина.Пьеса Дмитрия Данилова "Сережа очень тупой" - это история о том, как к молодому человеку приходят сразу три курьера, якобы доставить посылку. Дальше обычная жизненная ситуация превращается в абсурд, с элементами юмора.Спектакль - это часть проекта под названием Liveтеатр. Его организовала молодая выпускница колледжа культуры. Идея проекта - сделать театральное искусство доступным для обычных кировчан.Актеры-любители - это люди разных возрастов. Часто их профессия не связана с искусством. Данил работает журналистом и считает, что театр помог ему стать более коммуникабельным.Для актеров-любителей театр стал школой жизни и любимым хобби. Ребята с удовольствием работают над новой постановкой, премьера которой состоится в ноябре.