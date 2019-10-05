Театр как школа жизни. Кировчане все чаще в качестве хобби выбирают театральное искусство. Сейчас актеры-любители работают над новой постановкой. Читку пьесы ребята провели в музее Грина.
Сегодня у них только читка пьесы, но волнение уже присутствует. Одно дело репетировать в своем кругу и совсем другое в присутствии зрителей в зале музея Грина.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, АКТЕР-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Это сродни публичному выступлению. Страх определенный есть. Это как выход на ринг. Когда ты вышел, ты особо не думаешь, делаешь то, что умеешь - вот и все».
- Здравствуйте, вы что втроем?
- Да, мы по трое работаем.
- Хорошо, давайте.
Пьеса Дмитрия Данилова "Сережа очень тупой" - это история о том, как к молодому человеку приходят сразу три курьера, якобы доставить посылку. Дальше обычная жизненная ситуация превращается в абсурд, с элементами юмора.
АЛЕКСЕЙ ХОРЕВ, РЕЖИССЕР:
«Это Дмитрий Данилов - современный драматург, он пишет интересные, слегка абсурдные пьесы, там абсурд возникает по ходу действия, это вещь, которая очень цепляет, он работает на уровне ощущений, восприятий».
Спектакль - это часть проекта под названием Liveтеатр. Его организовала молодая выпускница колледжа культуры. Идея проекта - сделать театральное искусство доступным для обычных кировчан.
МАРИЯ ЭЙЗЕНЦИММЕР, ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА "LIVEТЕАТР":
«У нас аудитория очень интересная, сейчас приходят 35 плюс. Это люди, которые устали искать хобби в спортзале, в танцевальных студиях, которые просто хотят чего-то классного принести в свою обычную жизнь и наполнить её яркими красками».
Актеры-любители - это люди разных возрастов. Часто их профессия не связана с искусством. Данил работает журналистом и считает, что театр помог ему стать более коммуникабельным.
ДАНИЛ ПОПОВ, АКТЕР-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Начал уверенно себя чувствовать на работе, легче общаться с людьми, скованность какая-то ушла определенная».
Для актеров-любителей театр стал школой жизни и любимым хобби. Ребята с удовольствием работают над новой постановкой, премьера которой состоится в ноябре.